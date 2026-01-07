Thu nhập 40 triệu/tháng, vay 2 tỷ mua nhà được không?

Theo chuyên gia Lê Quốc Kiên, với thu nhập 40 triệu đồng, việc vay 2 tỷ mua nhà chỉ “dễ” trong giai đoạn ưu đãi, còn áp lực tài chính sẽ xuất hiện khi trả lãi suất thả nổi.

Show: How2House

Host: Uyên Nie

Khách mời: Chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên

_

How2House tuần này có sự góp mặt của ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính - bất động sản độc lập, bàn về những sai lầm mà người mua nhà dễ mắc phải khi tính toán phương án vay vốn.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ sơ cấp trên thị trường đang rất đa dạng, cùng nhiều gói vay ưu đãi từ ngân hàng và chủ đầu tư, ông Kiên cho rằng không ít người rơi vào bẫy tài chính do chỉ nhìn mức trả nợ ban đầu mà bỏ qua khả năng chi trả dài hạn.

Theo ông Kiên, nhiều người chỉ nhìn vào chính sách ân hạn nợ gốc 1-2 năm đầu và lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, trên thực tế, lãi suất vay mua nhà thường chỉ cố định 7-10%/năm trong giai đoạn đầu, sau đó có thể tăng lên 10-14%/năm, khiến khoản trả hàng tháng tăng thêm vài triệu đồng. Do đó, nếu không chuẩn bị sẵn dòng tiền, người vay rất dễ rơi vào tình trạng hụt tài chính, thậm chí phải bán lỗ.

Với mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt và khoản dự phòng, ông nhìn nhận người mua chỉ còn khoảng 15 triệu đồng để trả ngân hàng, tương ứng khoản vay khoảng 1- 1,2 tỷ đồng . “Nếu vay tới 2 tỷ đồng , bạn đã sai ngay từ đầu”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nếu thu nhập ổn định và đã dự trù được khả năng trả nợ ngay cả khi lãi suất thả nổi, ông cho rằng nên mua nhà càng sớm càng tốt, bởi giá nhà luôn có xu hướng tăng và khi tiền đã dồn vào nhà, người mua buộc phải kỷ luật tài chính, tích lũy dài hạn.

–

Trong số How2House tuần sau, How2House chào đón sự trở lại của Doctor Housing Nguyễn Duy Chuyền để phân tích kỹ hơn về bài toán mà nhiều người trẻ hiện nay băn khoăn: Với khoản tích lũy ít, nên mua nhà hay thuê nhà?

Từ góc nhìn thực tế, ông Chuyền phân tích ưu - nhược điểm của từng lựa chọn, giúp người mua cân nhắc giữa bài toán tài chính, nhu cầu sống và khả năng tích lũy dài hạn.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về nhà cửa, không gian sống và đầu tư bất động sản, đừng ngần ngại gửi về email toasoan@znews.vn hoặc chia sẻ qua nền tảng YouTube.