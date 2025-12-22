Trong How2House tuần này, Doctor Housing Nguyễn Duy Chuyền tư vấn bài toán mua bất động sản trong bối cảnh lãi suất tăng, so sánh với phương án mua vàng, đầu tư chứng khoán.

Show: How2House

Host: Uyên Nie

Khách mời: Doctor Housing Nguyễn Duy Chuyền

Theo Doctor Housing Nguyễn Duy Chuyền, lãi suất tăng tốt cho việc gửi tiết kiệm nhưng gây áp lực lớn đối với những người vay mua nhà, đặc biệt là nhóm thu nhập chưa ổn định hoặc dùng đòn bẩy quá cao.

Ông cho rằng trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tiếp tục tăng này, những gia đình chuẩn bị sinh con hoặc có nhu cầu ở ngay thì nên quyết định sớm, bởi phân khúc căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM cũng ngày càng khan hiếm. Ngược lại, người có mục tiêu tích sản nhưng chưa rõ nhu cầu sử dụng cần thận trọng vì giá căn hộ tăng nhanh hơn giá cho thuê, khiến tỷ suất cho thuê hiện ở mức rất thấp.

Ở góc độ cá nhân, Doctor Housing tiết lộ 70% danh mục đầu tư của ông đang nằm ở bất động sản dài hạn vì đây là kênh ông hiểu nhất, 10% là chứng khoán để đảm bảo thanh khoản, còn lại phân bổ vào tiền số để thử nghiệm. Ông nhấn mạnh: “Đầu tư không có cam kết lợi nhuận. Kênh nào cũng có rủi ro. Quan trọng nhất là hiểu rõ mình mạnh ở đâu và chịu được rủi ro tới mức nào”.

Khi được hỏi “có 1 tỷ nhàn rỗi lúc này nên đầu tư vào đâu?”, ông nhấn mạnh không có công thức chung. Vàng thanh khoản tốt nhưng đang ở vùng giá cao; gửi tiết kiệm có lợi suất cải thiện nhưng chỉ phù hợp mục tiêu ngắn hạn và không bảo toàn giá trị khi lạm phát tăng.

Theo ông Chuyền, chứng khoán hiện là kênh tốt nhất với người am hiểu thị trường nhờ định giá còn thấp, thanh khoản tốt và linh hoạt khi cần rút vốn. Trong khi đó, bất động sản phù hợp với người có kinh nghiệm hoặc đặt mục tiêu tích sản dài hạn. “Mua căn hộ đôi khi không phải lời trên giá trị căn hộ, mà lời trên sự tiết kiệm bắt buộc của gia đình mỗi tháng”, ông nói.

