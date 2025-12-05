Nên mua nhà trống giá rẻ hay thêm tiền mua căn full nội thất?

Trong số đầu tiên của How2House, cặp đôi nhà thiết kế nội thất Trung Trương - Trầm Nguyễn cho rằng việc tự cải tạo một căn nhà trống sẽ tối ưu hơn nếu muốn an cư lâu dài.

Show: How2House

Host: Uyên Nie

Khách mời: Nhà thiết kế nội thất Trung Trương - Trầm Nguyễn

How2House là một series vodcast mới của Znews, nơi giải đáp những thắc mắc về nhà cửa, không gian sống và đầu tư bất động sản từ góc nhìn thực tế và giàu kinh nghiệm của các chuyên gia và người nổi tiếng.

Trong số đầu tiên, cặp đôi nhà thiết kế nội thất Trung Trương - Trầm Nguyễn đã tư vấn cho một cặp vợ chồng đang đứng trước hai lựa chọn: Chi 4,2 tỷ đồng mua căn hộ đầy đủ nội thất, dù không hợp gu nhưng có thể vào ở ngay; hay mua một căn trống ngay gần đó với giá 4 tỷ.

Theo anh Trung Trương và chị Trầm Nguyễn, nếu gia đình chỉ ở thời gian ngắn khoảng 3-5 năm, một căn hộ hoàn thiện sẵn sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhưng nếu muốn gắn bó với nơi này lâu dài hơn, gia đình nên chọn căn trống để có thể thiết kế một tổ ấm phù hợp nhu cầu và thẩm mỹ.

Trước quan điểm rằng thuê đơn vị thiết kế sẽ tốn kém, hai nhân vật lưu ý chủ nhà có thể "đội" chi phí trong quá trình tự sắp xếp nội thất nếu chưa nghiên cứu kĩ. Lời khuyên là chủ nhà phải hiểu được nhu cầu và gu thẩm mỹ của bản thân, có thể bằng cách tìm kiếm những bộ câu hỏi mà các đơn vị thiết kế thường dùng để phỏng vấn khách hàng. Nhưng kỹ năng quan trọng nhất là nghiên cứu thông tin về các loại nội thất, vật liệu, màu sắc...

Khi được hỏi về mức ngân sách để nhận thiết kế cho một căn nhà, cặp đôi cho rằng không có một con số cố định. Tuy nhiên, nếu tính cả phần hoàn thiện và nội thất, mức chi phí khởi điểm khoảng 7-8 triệu đồng/m2 cho một không gian có chất lượng sử dụng ổn định trong 3-5 năm.

"Nói về tiền làm nhà, mọi người thường hỏi 'chi phí bao nhiêu', nhưng hãy nghĩ rằng đây là một khoản đầu tư", anh Trung Trương khuyến nghị, bởi anh tin căn nhà là nơi nuôi dưỡng tinh thần và cảm hứng.

Trong số How2House tuần sau, chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên sẽ "vén màn" những ưu đãi cực hời đang phủ sóng khắp thị trường căn hộ, đồng thời tư vấn bài toán tài chính an toàn cho người vay mua nhà vào thời điểm lãi suất đang trên đà tăng hiện nay.

