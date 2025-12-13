Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ chồng Trinh Phạm nói lý do mua nhà phố thay vì penthouse ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 13/12/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong How2House tuần này, vợ chồng Trinh Phạm - Trần Thành đã chia sẻ về hành trình đầu tư bất động sản từ Bắc vào Nam, đồng thời tư vấn bài toán mua căn hộ và nhà đất cho các gia đình trẻ.

Show: How2House

Host: Uyên Nie

Khách mời: Nhà sáng tạo nội dung Trinh Phạm - Trần Thành

Đến với How2House, cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Trinh Phạm - Trần Thành kể rằng có thời điểm gia đình cân nhắc nâng cấp lên một căn penthouse vì muốn có thêm không gian. Tuy nhiên khi xem thực tế, diện tích và số phòng không khác nhiều so với căn hộ 3 phòng ngủ họ từng sống. Chính điều này khiến họ chuyển hướng sang nhà phố.

Hai vợ chồng cho rằng bài toán “mua căn hộ hay nhà đất” không có đáp án cố định, mà phụ thuộc vào nhu cầu sống và định hướng lâu dài của mỗi gia đình. Sau nhiều lần chuyển nhà từ Hà Nội vào TP.HCM, trải nghiệm cả chung cư lẫn nhà phố, họ nhận ra mỗi loại hình mang lại một giá trị riêng.

Theo họ, căn hộ nổi bật nhờ sự tiện nghi, an ninh và hệ thống quản lý ổn định, phù hợp với các gia đình trẻ cần sự gọn gàng. Trong khi đó, nhà đất là lựa chọn tối ưu cho gia đình nhiều thế hệ, đồng thời có thể trở thành tài sản tích lũy bền vững.

“Thời gian qua, có thể chung cư tăng giá nhanh hơn nhà đất. Nhưng 10-20 năm sau, triển vọng với nhà đất tốt hơn, bởi nhà có thể xuống cấp nhưng đất vẫn còn đó và tiếp tục tăng giá trị”, cặp đôi nói, nhưng không quên lưu ý mỗi lựa chọn vẫn cần cân nhắc dựa trên khả năng tài chính và nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Cũng trong số vodcast này, lần đầu tiên gia đình Trinh Phạm - Trần Thành bật mí về các khoản đầu tư bất động sản nhiều năm qua.

Trong số How2House tiếp theo, Doctor Housing - Nguyễn Duy Chuyền sẽ “mổ xẻ” một câu hỏi đang khiến nhiều người bối rối: Nên đưa tiền nhàn rỗi vào kênh nào giữa lúc vàng lập đỉnh, chứng khoán biến động mạnh, còn lãi suất tiết kiệm tiếp tục nhích lên?

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về nhà cửa, không gian sống và đầu tư bất động sản, đừng ngần ngại gửi về email toasoan@znews.vn hoặc chia sẻ qua nền tảng YouTube.

Znews Podcast Team

Sản xuất: Phan Nhật - Lan Anh
Biên tập: Liên Phạm - Lam Như
Video: Văn Nguyện - Quang Thông
Ảnh: Phương Lâm

mua nhà phố TP.HCM YouTube mua nhà bất động sản how2house nhà phố penthouse chung cư

