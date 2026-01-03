The Weeknd kiếm nhiều tiền hơn Taylor Swift, Beyoncé năm qua

The Weeknd chính thức vượt Taylor Swift và Beyoncé, trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025 nhờ thương vụ bán bản quyền và doanh thu khủng từ chuyến lưu diễn.

Doanh thu từ chuyến lưu diễn và thương vụ bán bản quyền đã giúp The Weeknd trở thành nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025. Ảnh: Variety.

Vào giữa tháng 12, nam ca sĩ nhạc pop 35 tuổi The Weeknd công bố hợp tác chiến lược với Lyric Capital trong một thương vụ bán bản quyền được định giá 1 tỷ USD .

Tuy nhiên, đây không phải là một thương vụ bán bản quyền truyền thống. The Weeknd vẫn giữ lại một phần quyền sở hữu đối với các bản ghi gốc (master recordings), bao gồm toàn bộ 6 album phòng thu của anh, đồng thời nắm quyền kiểm soát sáng tạo đối với việc khai thác các bản ghi này.

Các sản phẩm âm nhạc trong tương lai không nằm trong thỏa thuận trên. Forbes ước tính The Weeknd sẽ bỏ túi khoảng 200 triệu USD (sau khi trừ các chi phí) từ thương vụ.

Chính hợp đồng mang tính bước ngoặt này, cùng với album mới và chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn với doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD , đã giúp The Weeknd đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025 của Forbes.

Đáng chú ý, anh cũng là một trong 6 nghệ sĩ đạt doanh thu 9 chữ số trong năm qua, bên cạnh Beyoncé, Coldplay, Shakira, Kendrick Lamar và Taylor Swift.

Trong năm vừa qua, The Weeknd phát hành album phòng thu thứ sáu Hurry Up Tomorrow vào tháng 1, ra mắt ở vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với 490.500 album được bán ra trong tuần đầu tiên.

Sau khi mở bán vé sớm cho các buổi diễn năm 2026 vào tháng 11, tour After Hours Til Dawn cũng vượt 1 tỷ USD doanh thu, trở thành một trong 3 chuyến lưu diễn trong lịch sử đạt cột mốc này và đây cũng là tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ solo nam.

Riêng trong năm 2025, The Weeknd ước tính thu về 77 triệu USD lợi nhuận từ hơn 40 buổi biểu diễn và thỏa thuận danh mục âm nhạc với Lyric Capital giúp anh kết thúc năm với danh hiệu nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Còn đối với Taylor Swift, đây là một năm thành công đối với cô khi album The Life of a Showgirl phá vỡ hàng loạt kỷ lục doanh số và trở thành album bán chạy nhất năm 2025. Bên cạnh đó, thỏa thuận phát hành phim tài liệu The Eras Tour với Disney+ giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục kiếm thêm khoảng 80 triệu USD .

Taylor Swift cũng chọn đi theo con đường ngược lại so với phần lớn nghệ sĩ, bằng quyết định mua lại quyền sở hữu âm nhạc của chính mình. Vào tháng 5, cô đã mua lại bản quyền master của 5 album đầu tay trong một thỏa thuận với Shamrock Capital, ước tính có giá trị 360 triệu USD .

Theo công ty dữ liệu âm nhạc Luminate, tổng doanh số stream, số lượng tải nhạc trực tuyến và đĩa vật lý của Taylor Swift trong năm 2025 đạt 14,7 triệu đơn vị album quy đổi và vượt xa phần lớn nghệ sĩ khác trong danh sách năm nay.

Trong khi đó, vào tháng 4, Beyoncé bắt đầu chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour với 32 đêm diễn, thu về 407,6 triệu USD và trở thành tour diễn nhạc country có doanh thu cao nhất trong lịch sử Billboard Boxscore và là tour diễn vượt mốc 400 triệu USD nhanh nhất.

Thành công này đủ để Beyoncé chính thức trở thành tỷ phú trong năm nay. Cô gia nhập nhóm 4 nghệ sĩ khác sở hữu khối tài sản 10 chữ số, bao gồm Taylor Swift, Rihanna, Bruce Springsteen và chồng cô - Jay-Z.

Danh sách 25 nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025 của Forbes bao gồm 8 nữ nghệ sĩ và 17 nam nghệ sĩ, trong đó có 15 người từng lọt danh sách Forbes 30 Under 30. Tổng cộng, nhóm nghệ sĩ này đã kiếm được 1,9 tỷ USD trong năm 2025, với mức thu nhập trung bình là 52 triệu USD .