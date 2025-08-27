Khối tài sản tỷ USD của Taylor Swift trước hôn nhân

Taylor Swift và Travis Kelce đều sở hữu khối tài sản khổng lồ kiếm được từ sân khấu đến sân cỏ. Trong đó, riêng nữ ca sĩ được ước tính sở hữu 1,6 tỷ USD tài sản.

Cặp đôi có tổng tài sản lên đến 1,67 tỷ USD. Ảnh: CG Images.

Taylor Swift, nữ ca sĩ tỷ phú nhạc pop và Travis Kelce, cầu thủ 3 lần vô địch Super Bowl, đã công bố tin vui bằng loạt ảnh cầu hôn trong khu vườn lãng mạn trên Instagram.

Chiếc nhẫn đính hôn kim cương Kelce trao cho Swift được ước tính trị giá 650.000 USD .

Swift hiện được ước tính sở hữu khối tài sản trị giá 1,6 tỷ USD , là nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới. Forbes lần đầu gọi cô là tỷ phú năm 2023, ngay sau khi Eras Tour khởi động. Đây là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và là tour lưu diễn đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu trên toàn cầu. Phần lớn tài sản của Swift (khoảng 850 triệu USD ) đến từ việc đi tour và gần 20 năm cá hát trước đó.

Ngoài ra, cô còn sở hữu hoàn toàn sau khi mua lại bản thu âm gốc 6 album đầu vào tháng 5. Swift còn nắm gần 120 triệu USD bất động sản và một máy bay riêng có giá khoảng 23 triệu USD .

Trong khi đó, tài chính của Kelce khiêm tốn hơn nhiều so với bạn gái. Forbes ước tính anh sở hữu 70 triệu USD .

Qua 12 năm thi đấu cho Kansas City Chiefs, tính cả khoản sẽ nhận ở mùa NFL 2025 sắp tới, Kelce đã kiếm 111 triệu USD tiền lương trước thuế và phí đại diện. Ngoài sân cỏ, anh thu về khoảng 80 triệu USD , trong đó có phần từ hợp đồng 3 năm trị giá 100 triệu USD mà anh và anh trai Jason ký với Wondery năm 2024 cho podcast New Heights.

Ngoài bóng bầu dục, Kelce cũng lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Anh dẫn chương trình Are You Smarter Than a Celebrity? và đóng 1 vai nhỏ trong Happy Gilmore 2 của Adam Sandler.

Anh cũng đầu tư đội đua F1 Alpine và một nhà hàng ở Kansas City cùng đồng đội Patrick Mahomes; khởi nghiệp với thương hiệu đồ thể thao Tru Kolors và thực phẩm bổ sung Hilo Gummies (sau đó được một quỹ PE mua lại). Kelce còn ký nhiều hợp đồng quảng cáo với Bud Light, Pfizer, Nike.

Nửa kia của Taylor Swift sở hữu biệt thự 6 triệu USD ở Kansas City và chiếc Rolls-Royce Phantom có giá khoảng 400.000 USD .

Tổng tài sản chung của Swift - Kelce ước đạt 1,67 tỷ USD , thuộc nhóm cặp đôi sở hữu tài sản hàng đầu thế giới cùng với Jay-Z ( 2,6 tỷ USD ) và Beyoncé ( 780 triệu USD ).

Trong khi đó, dù chưa kết hôn, Rihanna ( 1 tỷ USD ) - A$AP Rocky, cũng như Kendra Scott - Zac Brown hay David - Victoria Beckham, đều sở hữu khối tài sản ít hơn đáng kể.