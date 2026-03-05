Thủ tướng yêu cầu đầu tư thêm cao tốc, đường sắt kết nối Long Thành

Thủ tướng khẳng định tới đây sẽ tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Trong đó, cả nước đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Tiếp tục đầu tư thêm cao tốc, đường sắt kết nối sân bay Long Thành

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ; phát huy tối đa, tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công trình phụ trợ; hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường cao tốc...

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc.

Thủ tướng cho hay mục tiêu tới đây là tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá kết quả thực hiện và chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan cũng như tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Các địa phương cũng cần đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án tuyến Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Khởi công dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tháng 3

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao một loạt nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương liên quan các dự án, công trình lớn.

Đặc biệt, với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027.

Các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án cao tốc đi qua địa bàn.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung triển khai, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, đáp ứng tiến độ thi công. Nguyên tắc giải phóng mặt bằng là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm dứt điểm và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các địa phương liên quan cấp phép nâng công suất mỏ, điều phối hợp lý nguồn vật liệu xây dựng đáp ứng tiến độ thi công các dự án.

Về triển khai thi công, các địa phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành dự án.

Với các bộ ngành, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, hoàn thành trong tháng 3; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tại các địa phương, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh xây dựng phương án đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3. Tiếp tục tăng cường theo dõi việc triển khai các dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản, phối hợp địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương chỉ có đường bộ như Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên, các tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên như khu vực Đắk Nông cũ…, các dự án mở ra không gian phát triển mới, dự án kết nối vùng, quốc gia, khu vực, quốc tế…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng sân bay Long Thành. Chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của tổng công ty; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về việc xác định giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán dự án BT của đường nối sân bay Gia Bình (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Bộ Công an phát huy những kết quả, kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt việc triển khai sân bay Gia Bình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách để xử lý các vấn đề liên quan lĩnh vực văn hóa trong phạm vi thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các dự án cao tốc Cà Mau- Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai bám sát tiến độ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu tất cả chủ thể cần vào cuộc khẩn trương, tích cực, chủ động, triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật... và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực.