4 Phó tổng giám đốc của Eximbank từ nhiệm trong chưa đầy một tháng

Ông Phạm Quang Dũng là Phó tổng giám đốc thứ 4 của Eximbank xin từ nhiệm thời gian gần đây.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về biến động nhân sự cấp cao. Theo đó, ngày 29/5, ngân hàng đã nhận được đơn xin thôi giữ chức Phó tổng giám đốc của ông Phạm Quang Dũng.

Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Eximbank đang triển khai định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn mới, tập trung kiện toàn mô hình tổ chức, tối ưu hóa công tác điều hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Theo đó, ông đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6 để chuyển sang vị trí công tác khác phù hợp hơn với nhu cầu tổ chức cũng như định hướng phát triển của ngân hàng.

Đáng chú ý, trước ông Dũng, Eximbank cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của loạt lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, ông Đào Hồng Châu đã thôi giữ chức Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ xin từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính kể từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của HĐQT Eximbank; trong khi ông Nguyễn Hướng Minh sẽ rời cương vị Phó tổng giám đốc từ ngày 15/7. Trong các đơn từ nhiệm, cả 3 lãnh đạo đều cho biết lý do là nhu cầu cá nhân.

Trước các biến động nhân sự, Eximbank cũng đã thông báo sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 24/7 tại Hà Nội nhằm thực hiện công tác nhân sự. Theo đó, đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là ngày 24/6.

Cùng với đó, HĐQT cũng ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến là 5/6.

Hiện HĐQT của Eximbank có 5 thành viên gồm bà Phạm Thị Huyền Trang là Chủ tịch, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah làm Thành viên HĐQT độc lập và hai thành viên khác là ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I, huy động vốn của Eximbank đạt 204.417 tỷ đồng , tăng 4% so với cuối năm 2025; dư nợ cho vay đạt 200.764 tỷ đồng (+2%).

Thu nhập lãi thuần đạt 1.380 tỷ đồng , tăng gần 20% so với cùng kỳ; chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 871 tỷ đồng . Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 657 tỷ đồng , trong khi chi phí dự phòng tăng lên 319 tỷ đồng , qua đó đưa lợi nhuận trước thuế quý I đạt 338 tỷ đồng .

Tính đến hết quý I, ngân hàng đã hoàn thành 15% kế hoạch huy động vốn năm, 20% mục tiêu tăng trưởng tín dụng và 22% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Năm 2026, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.515 tỷ đồng , tăng nhẹ so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 310.000 tỷ đồng vào cuối năm, tăng 13% so với đầu năm. Chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng lần lượt đạt 232.598 tỷ đồng và 228.430 tỷ đồng , tương ứng mức tăng 18% và 17%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới ngưỡng 2,5%.