Eximbank trở thành nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam

  • Thứ ba, 14/4/2026 18:00 (GMT+7)
Ngày 8/4, tại Hà Nội, London Stock Exchange Group tổ chức lễ trao giải thưởng Ngoại hối Xuất sắc Việt Nam 2026, quy tụ các ngân hàng và định chế tài chính lớn trên thị trường.

Tại sự kiện, Eximbank được vinh danh với 2 hạng mục quan trọng: Nhà tạo lập thị trường ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2025 (Best Market Maker) và top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất thị trường năm 2025 (top 5 Volume Traded).

Đáng chú ý, Best Market Maker là hạng mục cao nhất, phản ánh năng lực cung ứng thanh khoản và mức độ tham gia thị trường của ngân hàng trong vai trò nhà tạo lập.

Eximbank anh 1

Ông Ranjit Pawar, Giám đốc phụ trách thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LSEG (thứ 3 từ phải sang), trao giải cho đại diện Eximbank tại lễ trao giải FX Awards 2026 ngày 8/4.

Các giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu giao dịch ngoại hối thực tế của hơn 40 tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam trên hệ thống của LSEG, nằm dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đảm bảo tính khách quan, minh bạch và phản ánh trực tiếp năng lực thị trường của từng ngân hàng.

Kết quả này đồng thời phản ánh định hướng phát triển nhất quán của Eximbank trong mảng kinh doanh tiền tệ, tập trung vào: Nâng cao năng lực vận hành và quản trị rủi ro; duy trì khả năng cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường; phát triển các giải pháp ngoại hối đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Eximbank anh 2

Ngày 9/4, ông Trần Tấn Lộc, quyền Tổng giám đốc (thứ 7 từ trái sang), cùng ban lãnh đạo Eximbank tại buổi đón tiếp đoàn lãnh đạo LSEG và đón nhận Giải thưởng FX Awards 2026 tại hội sở của ngân hàng.

Thông qua việc củng cố vai trò nhà tạo lập thị trường, Eximbank góp phần hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch ngoại tệ, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và quản trị dòng tiền trong bối cảnh thị trường biến động.

Eximbank anh 3

Đoàn lãnh đạo LSEG thăm và làm việc tại Hội sở Eximbank.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Eximbank cho biết: “Các giải thưởng từ LSEG có ý nghĩa đặc biệt khi được đánh giá trên dữ liệu giao dịch thực tế của toàn thị trường. Việc được vinh danh ở các hạng mục quan trọng phản ánh năng lực vận hành, quản trị rủi ro cũng như vai trò của Eximbank trong việc cung ứng thanh khoản ổn định cho thị trường ngoại hối. Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp ngoại hối toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng”.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 9/4, đoàn lãnh đạo LSEG đã có buổi làm việc và trao giải trực tiếp tại trụ sở chính Eximbank, đồng thời trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, hướng tới việc nâng cao chuẩn mực hoạt động và tăng cường kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Eximbank anh 4

Giải thưởng của LSEG phản ánh năng lực cung ứng thanh khoản và mức độ tham gia thị trường của Eximbank trong vai trò nhà tạo lập.

Với thế mạnh trong thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, Eximbank đang từng bước củng cố nền tảng năng lực cốt lõi, hướng tới vai trò đối tác tài chính tin cậy của khách hàng doanh nghiệp và các định chế trên thị trường.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - HOSE: EIB) được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Website: https://www.eximbank.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam

London Stock Exchange Group (LSEG) là tập đoàn hạ tầng thị trường tài chính hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp dữ liệu tài chính, phân tích chuyên sâu, chỉ số và các giải pháp công nghệ cho thị trường toàn cầu. Với mạng lưới hoạt động tại hơn 180 quốc gia, LSEG góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng kết nối của hệ thống tài chính quốc tế.

Website: https://solutions.lseg.com/vietnam-fx-awards-2026-winners#lseg

Eximbank khai truong tru so chinh tai Ha Noi hinh anh

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội

25/3/2026

Ngày 24/3, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27-29 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Eximbank tich hop Apple Pay cho the Visa hinh anh

Eximbank tích hợp Apple Pay cho thẻ Visa

9/4/2026

Sau khi triển khai Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard, Eximbank mở rộng hình thức thanh toán không tiền mặt với việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa.

Lanh dao Eximbank xin tu nhiem hinh anh

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

13/2/2026

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát.

