Eximbank tích hợp Apple Pay cho thẻ Visa

Sau khi triển khai Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard, Eximbank mở rộng hình thức thanh toán không tiền mặt với việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến và thói quen tiêu dùng số tiếp tục gia tăng, việc bổ sung Apple Pay được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa phương thức chi trả, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng sử dụng thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Với Apple Pay, chủ thẻ Eximbank Visa có thể thực hiện thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán không tiếp xúc (contactless) chỉ trong vài giây. Người dùng nhấn đúp nút sườn trên iPhone hoặc Apple Watch, xác thực bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã, sau đó đưa thiết bị lại gần máy POS để hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh thanh toán tại cửa hàng, Apple Pay còn hỗ trợ mua sắm trực tuyến, trong ứng dụng, giúp trải nghiệm chi tiêu diễn ra liền mạch trên thiết bị như iPhone, Apple Watch, iPad và Mac.

Thanh toán chỉ với một chạm là trải nghiệm mới cùng thẻ Eximbank Visa trên Apple Pay.

Bên cạnh yếu tố tiện lợi, Apple Pay được đánh giá cao nhờ cơ chế bảo mật vượt trội. Mỗi giao dịch đều yêu cầu xác thực sinh trắc học hoặc mật mã, góp phần hạn chế các giao dịch trái phép.

Đặc biệt, số thẻ thực của khách hàng không được lưu trữ trên thiết bị hay máy chủ Apple và cũng không được chia sẻ với bên bán. Thay vào đó, hệ thống sử dụng mã hóa và mã giao dịch riêng cho từng lần thanh toán, qua đó hỗ trợ bảo vệ thông tin tài chính và quyền riêng tư của người dùng.

Khách hàng có thể thêm thẻ Eximbank Visa vào Apple Pay thông qua ứng dụng Eximbank EDigi hoặc ứng dụng Wallet (Ví) trên thiết bị Apple với các bước đơn giản. Trước tiên, mở ứng dụng Eximbank EDigi hoặc Wallet (Ví), chọn “Thêm thẻ” và nhập thông tin thẻ Eximbank Visa. Sau đó, thực hiện xác thực theo hướng dẫn và hoàn tất thiết lập để sẵn sàng thanh toán.

Sau khi kích hoạt thành công, khách hàng có thể sử dụng thẻ để thanh toán ngay tại cửa hàng, trực tuyến hoặc trong các ứng dụng yêu thích.

Việc tích hợp Apple Pay cho thẻ Eximbank Visa là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán số của Eximbank. Trước đó, ngân hàng đã triển khai giải pháp thanh toán trên điện thoại và đồng hồ thông minh thông qua ví điện tử Garmin Pay và Samsung Pay cho thẻ Visa và Mastercard. Việc liên tục bổ sung phương thức thanh toán không tiền mặt cho thấy định hướng đa dạng hóa trải nghiệm giao dịch, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng số và nhu cầu chi tiêu ngày càng tiện lợi, an toàn của khách hàng.