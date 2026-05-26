3 phó tổng giám đốc của Eximbank cùng nộp đơn từ nhiệm

  • Thứ ba, 26/5/2026 17:35 (GMT+7)
Cả 3 phó tổng giám đốc của Eximbank đều xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao gồm ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh.

Trong đó, ông Đào Hồng Châu xin thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ cũng xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh xin rời vị trí Phó tổng giám đốc từ ngày 15/7.

Trong các đơn từ nhiệm, cả 3 lãnh đạo ngân hàng đều cho biết từ nhiệm với lý do cá nhân và sẽ bàn giao đầy đủ để đảm bảo hoạt động ngân hàng không bị gián đoạn.

3 phó tổng giám đốc Eximbank đều là những nhân sự công tác lâu năm tại nhà băng. Trong đó, ông Đào Hồng Châu và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ có thâm niên gần 30 năm làm việc tại Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh cũng giữ chức Phó tổng giám đốc từ năm 2018 đến nay.

Nếu đơn xin từ nhiệm của 3 lãnh đạo trên được phê duyệt, ban điều hành của Eximbank sẽ còn lại 4 thành viên, gồm quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, 2 Phó tổng giám đốc là ông Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Hòa, cùng Kế toán trưởng là ông Lã Quang Trung.

Biến động ở ban điều hành Eximbank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này vừa thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông Eximbank đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng (Thành viên độc lập).

Đại hội cũng đã thống nhất bầu bổ sung 3 gương mặt mới vào HĐQT bao gồm ông Nguyễn Trí Trung, ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Ho Poh Wah. Số lượng thành viên độc lập trong HĐQT cũng được điều chỉnh tăng từ 2 lên 3 người.

Cơ cấu Ban kiểm soát Eximbank cũng có sự biến động lớn khi các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên đối với ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu dựa trên đơn từ nhiệm nộp vào ngày 13/2. Để thay thế, 3 cá nhân được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm bà Phạm Thị Hồng Thu, bà Lưu Thúy Lan và bà Đỗ Thị Túy Phương.

Hồng Nhung

