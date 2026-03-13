Eximbank bất ngờ lùi hạn đề cử nhân sự cấp cao

Eximbank lùi hạn nhận hồ sơ đề cử nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát thêm 8 ngày, sau khi 4/5 thành viên ở cả hai ban này nộp đơn từ nhiệm.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện công tác đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo đó, ngân hàng điều chỉnh lùi hạn chót nộp hồ sơ từ 17h ngày 16/3 đến 17h ngày 25/3, tức lùi lại 8 ngày so với thông báo trước đó.

Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ ứng viên tại hai địa chỉ: Văn phòng HĐQT Eximbank - tầng 7, tòa A, Fideco Building, số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Tân Định, TP.HCM hoặc tại Văn phòng HĐQT Eximbank - tầng 7, số 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngân hàng sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử vào ngày 26/3 và trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận vào một ngày sau đó.

Eximbank lý giải việc điều chỉnh lùi thời gian nhằm tạo điều kiện để cổ đông/nhóm cổ đông có thêm thời gian thực hiện đầy đủ quyền đề cử và hoàn thiện hồ sơ đề cử nhân sự theo quy định của pháp luật và điều lệ của ngân hàng.

Trước đó vào giữa tháng 2, Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 4/5 thành viên HĐQT và 4/5 thành viên Ban kiểm soát.

Các ông/bà Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) đã có đơn từ nhiệm gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng, ông Phạm Tuấn Anh; cùng các ông/bà thành viên trong Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu.

Lý do cho việc rời vị trí của các cá nhân này là để tập trung thời gian cho các nhiệm vụ/kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên HĐQT phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành trong giai đoạn tới.

Eximbank cho biết việc bầu bổ sung các thành viên cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thực hiện vào Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới. Theo đó, đại hội năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4 tại Hà Nội, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là 25/3.

Thời gian qua, cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục có nhiều biến động. Trước đó, đầu tháng 7/2025, HĐQT Eximbank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Hải. Trong đơn từ nhiệm, ông Hải cho biết quyết định này nhằm tập trung thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Người được giao thay thế ông Hải đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/7/2025 là ông Trần Tấn Lộc.

Đến ngày 4/12/2025, HĐQT ngân hàng này cũng chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh với lý do cá nhân. Sau đó, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT với vai trò Thành viên và tới giữa tháng 2 năm nay thì từ nhiệm.

Cũng trong ngày 4/12/2025, HĐQT Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, khi đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank, đồng thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng , chỉ tương đương 29% kế hoạch năm. Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lên tới hơn 1.500 tỷ đồng , tăng 58% so với năm trước và tương đương mức lợi nhuận thu được.

Đến hết năm 2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 273.270 tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỷ đồng (+16%); dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng (+17%).

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 13/2, Eximbank đã công bố chính thức thông tin chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, TP.HCM sang 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Địa điểm mới là tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê do Tập đoàn Gelex đầu tư. Gelex hiện là cổ đông lớn duy nhất sở hữu 10% cổ phần tại Eximbank.