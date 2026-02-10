Eximbank lại sắp có biến động thượng tầng, 6/7 thành viên HĐQT rời ghế

Eximbank công bố kế hoạch bầu bổ sung và thay thế hàng loạt nhân sự cấp cao nhiệm kỳ 2025-2030. Đáng chú ý, ngân hàng dự kiến chỉ 1 thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục tham gia.

Eximbank dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4 tại Hà Nội. Ảnh: EIB.

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa có nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, đại hội năm nay dự kiến được tổ chức vào ngày 28/4 tại Hà Nội, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là 25/3. Nội dung họp bao gồm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

HĐQT Eximbank cũng đã thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025-2030).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là 26/2.

Nội dung này vẫn sẽ phụ thuộc vào việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến. HĐQT Eximbank dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030) lên 7 thành viên trong đó có tối thiểu 2 thành viên độc lập HĐQT.

Hiện HĐQT Eximbank có 5 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Huyền Trang và các thành viên là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và ông Hoàng Thế Hưng.

Theo nghị quyết mới được công bố, dự kiến chỉ một thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới, trong khi ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế 6 thành viên còn lại.

Song song đó, Eximbank cũng dự kiến bầu bổ sung, thay thế 4 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ hiện tại.

Thực tế thời gian qua cho thấy cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Eximbank liên tục có nhiều biến động. Trước đó, ngày 4/12/2025, HĐQT ngân hàng này đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Cảnh Anh với lý do cá nhân. Dù vậy, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia HĐQT với vai trò Thành viên.

Cũng trong ngày 4/12/2025, HĐQT Eximbank đã bầu bà Phạm Thị Huyền Trang, khi đó là Phó chủ tịch thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank, đồng thời đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, HĐQT Eximbank cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ quyền Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Hải.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hải cho biết quyết định này nhằm tập trung thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo kế hoạch. Người được giao thay thế ông Hải đảm nhiệm vai trò quyền Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/7/2025 là ông Trần Tấn Lộc.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025 Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng , chỉ tương đương 29% kế hoạch năm. Điểm nhấn trong bức tranh tài chính năm qua của Eximbank chính là việc trích lập dự phòng rủi ro lên tới hơn 1.500 tỷ đồng , tăng 58% so với năm trước và tương đương mức lợi nhuận ngân hàng thu được.

Đến hết năm 2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 273.270 tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỷ đồng (+16%); dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng (+17%).