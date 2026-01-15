Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cựu chủ tịch Eximbank làm chủ tịch Chứng khoán Bảo Minh

  • Thứ năm, 15/1/2026 11:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Chứng khoán Bảo Minh mới đây quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Thiều Hữu Chung và thay thế bằng bà Lương Thị Cẩm Tú - cựu Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Tân Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh. Ảnh: T.L.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh - BMSC (UPCoM: BMS) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 diễn ra vào ngày 10/1.

Theo đó, đại hội đã nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT Đỗ Văn Hạ cùng 2 Thành viên Ban Kiểm soát là bà Mộc Thị Lan Uyên và bà Trương Thị Bích Ngân.

Các nhân sự được bầu bổ sung là bà Lương Thị Cẩm Tú cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập và 2 Thành viên Ban kiểm soát là bà Phạm Thị Thu Hiền và ông Nguyễn Hữu Trung Chánh.

HĐQT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Thiều Hữu Chung. Sau khi rời chức vụ này, vị lãnh đạo sẽ tiếp tục ở lại BMSC với cương vị Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Trong khi đó, bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ giữ nhiệm vụ Chủ tịch cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Lương Thị Cẩm Tú sinh năm 1980, trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Lang, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Griggs. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam.

Trước đây, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Sacombank và giữ chức Tổng giám đốc Nam A Bank trong giai đoạn 2015-2018.

Năm 2018, bà gia nhập HĐQT Eximbank và được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này từ tháng 2/2022. Đến cuối tháng 6/2023, bà rời vị trí Chủ tịch HĐQT để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT Eximbank trước khi được miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 28/11/2024.

Bên cạnh thay đổi về nhân sự, ĐHĐCĐ BMSC cũng thông qua nghị quyết về việc tiếp tục triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

HĐQT cho biết công ty đã và đang triển khai các thủ tục theo quy định để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE. Hiện công tác chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan vẫn được tiếp tục thực hiện. Một số thủ tục đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tiếp theo của ĐHĐCĐ.

Đại hội cũng thông qua báo cáo tình hình chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ năm 2025. Theo đó, công ty đã phát hành 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ, qua đó thu về 1.250 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, BMSC đã tăng vốn điều lệ lên hơn 2.039 tỷ đồng.

Nhà môi giới chứng khoán này dự định sử dụng 1.050 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng được dùng để bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Trước đó, công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để thanh toán nợ vay. Tuy nhiên, khoản vay đến hạn thanh toán trước thời điểm giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán, dẫn đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

'Cháy hàng' cổ phiếu Vinamilk, Vietnam Airlines

Bất chấp VN-Index điều chỉnh và các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh, cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng trần, vươn lên vùng giá cao nhất hơn 2 năm.

23 giờ trước

Chứng khoán dự báo còn tăng mạnh

Sau tuần bứt phá mạnh đầu năm 2026, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn giữ xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt rung lắc đáng kể khi tiến sâu vào vùng đỉnh mới.

09:01 12/1/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có tân Tổng giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thúy Ngà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

19:07 5/1/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán bảo minh Tiền mã hóa Eximbank lương thị cẩm tú bmsc chủ tịch

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

    Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
    • Thành lập: 1989
    • Cổ đông lớn: Sumitomo Mitsui Banking
    • Chủ tịch: Lê Minh Quốc
    • Mã cổ phiếu: EIB

    Website

Đọc tiếp

Gia xang tang tro lai hinh anh

Giá xăng tăng trở lại

17 phút trước 14:53 15/1/2026

0

Từ 15h ngày 15/1, giá xăng RON 95 tăng 150 đồng/lít lên 18.710 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 1 lần và giảm 1 lần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý