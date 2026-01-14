Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Cháy hàng' cổ phiếu Vinamilk, Vietnam Airlines

  • Thứ tư, 14/1/2026 16:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bất chấp VN-Index điều chỉnh và các cổ phiếu trụ phân hóa mạnh, cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ trở thành điểm tựa hiếm hoi khi tăng trần, vươn lên vùng giá cao nhất hơn 2 năm.

Hơn 1.600 tỷ đồng cổ phiếu VNM được sang tay trong phiên 14/1. Ảnh: VNM.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 14/1 trong trạng thái giằng co quyết liệt, phản ánh rõ sự phân hóa của dòng tiền sau chuỗi tăng điểm mạnh trước đó. Khi VN-Index đã tăng lên vùng giá cao kỷ lục lịch sử, tâm lý “mua đuổi” không còn dễ dàng như những phiên hưng phấn trước.

Sự thiếu đồng thuận tiếp tục là lực cản lớn nhất của thị trường. Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như tài chính - ngân hàng và bất động sản không còn đóng vai trò dẫn dắt rõ rệt, thậm chí nhiều mã quay đầu giảm khiến VN-Index loay hoay quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Ngược lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành tiêu dùng, công nghệ - viễn thông và năng lượng, qua đó giúp thị trường không rơi vào trạng thái tiêu cực lan rộng.

Đáng chú ý, cuộc giằng co căng thẳng giữa bên mua và bên bán đã đẩy thanh khoản toàn thị trường lên mức cao. Giá trị giao dịch phiên này đạt hơn 50.600 tỷ đồng, tăng gần 10% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 8,49 điểm (-0,5%) xuống 1.894,44 điểm; HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,2%) lên 253,32 điểm; UPCoM-Index tăng 1,54 điểm (+1,3%) lên 124,89 điểm.

Dù chỉ số chính giảm điểm, bức tranh tổng thể trên bảng điện tử vẫn nghiêng về sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 435 mã tăng (gồm 41 mã tăng trần), 822 mã giữ tham chiếu và 331 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 tiếp tục là tâm điểm của sự phân hóa. Nhóm này có 14 mã tăng, 3 mã đứng giá và 13 mã giảm. Dù xuất hiện tới 6 cổ phiếu tăng trần, chỉ số VN30 vẫn giảm hơn 22 điểm, lùi về 2.067 điểm, cho thấy sức nặng của các cổ phiếu trụ suy yếu đã lấn át hoàn toàn nỗ lực kéo điểm từ một số mã đơn lẻ.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay tập trung chủ yếu ở các mã “họ Vin” gồm VIC (-4,6%), VHM (-5,8%), VPL (-2,5%) và VRE (-5,2%). Ngoài ra, chỉ số sàn TP.HCM cũng chịu tác động tiêu cực từ các mã VPB (-3,3%), TCB (-2,3%), HDB (-2,8%), VJC (-2,9%), MBB (-1,5%) và GEE (-4,1%).

Chiều ngược lại, BID dẫn đầu nhóm tăng trần bảo vệ thị trường gồm SAB, PLX, GVR, VNM, BCM, HVN cùng các mã VCB (+2,7%), GAS (+3,2%), BSR (+2,2%).

Thị giá VNM tăng lên mốc cao nhất 2 năm qua. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm hôm nay là cổ phiếu VNM của Vinamilk. Với nhịp tăng trần này, thị giá VNM đã tăng lên 67.700 đồng/cổ phiếu, cao nhất hơn 2 năm qua. Cổ phiếu này cũng bùng nổ thanh khoản với hơn 1.600 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, cao gấp 5 lần thông thường.

Đáng chú ý, diễn biến khởi sắc xuất hiện sau khi Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC vừa thông báo không bán ra cổ phiếu Vinamilk nào trong tổng số 1,45 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,069% vốn điều lệ, đã đăng ký bán trong thời gian từ 10/12/2025 đến 8/1/2026 trước đó.

Nguyên nhân được đưa ra là do biến động của thị trường. Tại Vinamilk, SCIC đang là cổ đông lớn nhất với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn.

Trong khi đó, khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 400 tỷ đồng, tập trung tại các mã VHM (-268 tỷ đồng), MSN (-195 tỷ đồng), VRE (-147 tỷ đồng).

Dẫu vậy, tiền ngoại vẫn mạnh tay gom VCB (+210 tỷ đồng), FPT (+121 tỷ đồng).

Tỷ phú Thái 'nhận' hơn 3.000 tỷ tiền mặt từ Vinamilk chỉ sau 2 năm

Với vai trò cổ đông lớn, ThaiBev - thông qua các công ty thành viên - đã nhận hơn 3.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ Vinamilk trong hai năm tài khóa gần nhất.

17:44 2/1/2026

Tỷ phú Thái chi 6.000 tỷ thâu tóm thêm vốn Vinamilk

Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage quyết định thoái bớt vốn tại Vinamilk, qua đó sang tay hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

18:20 17/12/2025

VN-Index vượt 1.900 điểm, cao nhất hai thập kỷ

VN-Index lần đầu tiên vượt mốc 1.900 điểm trong phiên 13/1, chính thức thiết lập kỷ lục mới, nối dài đà hưng phấn của thị trường dù dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu phân hóa.

27:1630 hôm qua

Minh Khánh

Hon 48.000 chu shop online roi san sau mot nam hinh anh

Hơn 48.000 chủ shop online rời sàn sau một năm

43 phút trước 18:55 14/1/2026

0

Doanh số thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 tăng gần 35%, nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng là làn sóng thanh lọc mạnh khi hơn 48.000 gian hàng buộc phải đóng cửa.

