Tỷ phú Thái 'nhận' hơn 3.000 tỷ tiền mặt từ Vinamilk chỉ sau 2 năm

Với vai trò cổ đông lớn, ThaiBev - thông qua các công ty thành viên - đã nhận hơn 3.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ Vinamilk trong hai năm tài khóa gần nhất.

Nhóm cổ đông liên quan ThaiBev đang sở hữu lượng lớn cổ phần tại doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam. Ảnh: VNM.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, Thai Beverage (ThaiBev) - tập đoàn đồ uống lớn nhất Thái Lan do tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát - tiếp tục ghi nhận khoản thu đáng kể từ Vinamilk, doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, thông qua cổ tức trong hai năm tài khóa gần nhất.

Cụ thể, ThaiBev cho biết trong năm tài khóa 2024 (kết thúc ngày 30/9/2024), tập đoàn này đã nhận 2,32 tỷ baht cổ tức từ Vinamilk. Còn năm tài khóa 2025, khoản cổ tức ghi nhận từ doanh nghiệp sữa Việt Nam là 1,37 tỷ baht.

Quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm công bố, tổng cổ tức ThaiBev - thông qua các công ty thành viên - nhận từ Vinamilk trong hai năm đạt khoảng 3.093 tỷ đồng .

Khoản cổ tức này tương ứng với tỷ lệ sở hữu khoảng 14,2% vốn điều lệ Vinamilk của ThaiBev trong giai đoạn trên.

Ngoài dòng tiền cổ tức, báo cáo tài chính cũng cho thấy ThaiBev ghi nhận phần lợi nhuận từ công ty liên kết Vinamilk đạt 2,11 tỷ baht ( 83 triệu USD ) trong năm tài khóa 2025, giảm so với mức 2,59 tỷ baht ( 102 triệu USD ) của năm trước đó.

Tại Việt Nam, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp có chính sách cổ tức tiền mặt ổn định nhất thị trường chứng khoán.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cổ đông Vinamilk đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2024 với tổng tỷ lệ 43,5% (tương đương 4.350 đồng/cổ phiếu), đồng thời điều chỉnh chính sách phân phối lợi nhuận theo hướng tăng tỷ lệ chi trả cho cổ đông.

Thống kê từ các báo cáo tổng hợp dòng vốn đầu tư nước ngoài cho thấy các nhà đầu tư Thái Lan đã thu về lượng cổ tức đáng kể từ thị trường Việt Nam trong hơn một thập niên qua.

Tính từ đầu những năm 2010 đến nay, tổng giá trị cổ tức mà các doanh nghiệp Thái Lan, bao gồm ThaiBev và các pháp nhân liên quan, nhận được từ các công ty niêm yết Việt Nam như Vinamilk, Sabeco, Nhựa Bình Minh và Sao Ta Foods ước đạt khoảng 33.000 tỷ đồng .

Cuối năm 2025 vừa qua, Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) về việc Platinum Victory Pte. Ltd. - công ty thành viên của JC&C - ký thỏa thuận chuyển nhượng hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N Dairy Investments Pte. Ltd., pháp nhân thuộc hệ sinh thái Fraser and Neave (F&N) của Thaibev.

Theo các điều khoản được công bố, tổng giá trị thương vụ được xác định ở mức 6.011 tỷ đồng . Với tỷ giá quy đổi ghi nhận trong hợp đồng là 26.343 đồng/USD, số tiền thực chi của bên mua tương đương khoảng 228 triệu USD . Mức giá giao dịch bình quân đạt 62.555 đồng/cổ phiếu, không chênh lệch quá nhiều so với thị giá 62.000 đồng/cổ phiếu của VNM tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, phản ánh việc bên mua chấp nhận trả “premium” để nhanh chóng gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Sau giao dịch, tổng tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông F&N, bao gồm F&N Dairy Investments và F&N Bev Manufacturing tại Vinamilk, tăng từ 20,39% lên mức tối đa 24,99% - ngưỡng cho phép mua mà không cần thực hiện chào mua công khai.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ sở hữu của nhóm Jardine Cycle & Carriage tại Tổng công ty Sữa Việt Nam sẽ giảm đáng kể, từ 10,62% xuống còn 6,02%.