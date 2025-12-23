Đại gia Thái Lan 'cắt lỗ' chuỗi Nguyễn Kim gần 190 triệu USD

Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đã chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh điện máy tại Việt Nam cho đối tác nội địa là Pico Holdings với giá khoảng 36 triệu USD.

Central Retail sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim, chấp nhận khoản lỗ 190 triệu USD. Ảnh: N.K.

Ngày 23/12, Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) đã có thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan về việc ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần với Công ty CP Pico Holdings.

Theo thỏa thuận, Central Retail sẽ chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Kim (chủ chuỗi siêu thị điện máy cùng tên) và các công ty con của Nguyễn Kim, với giá trị gần 1,14 tỷ baht ( 36 triệu USD ). Đối tác nhận chuyển nhượng là Pico Holdings.

Với thương vụ chuyển nhượng này, Central Retail sẽ ghi nhận khoản lỗ do giảm giá trị tài sản không bằng tiền mặt, ước tính một lần, khoảng 5,9 tỷ baht (khoảng 190 triệu USD ) vào kết quả kinh doanh quý IV/2025.

Phía Centrail Retail Việt Nam cho biết đây là bước đi nằm trong chiến lược tái cấu trúc và tối ưu hóa danh mục đầu tư của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Sau thương vụ này, tập đoàn Thái Lan sẽ tiến hành tái phân bổ nguồn lực, tập trung vào hai mảng kinh doanh cốt lõi gồm bán lẻ thực phẩm và bất động sản/trung tâm thương mại.

Trong đó, Central Retail sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bán lẻ thực phẩm với các thương hiệu GO!, Tops Market và mini Go! trên toàn quốc, đồng thời phát triển hệ thống trung tâm thương mại GO!.

Tập đoàn khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là thị trường chiến lược và duy trì các kế hoạch đầu tư dài hạn, song song với cam kết hỗ trợ nông dân và nhà sản xuất địa phương, thúc đẩy hàng Việt, nâng cao trải nghiệm tiêu dùng và đóng góp cho phát triển bền vững.

Hiện Central Retail có gần 300 điểm bán tại 26 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong khi đó, Nguyễn Kim là một trong những chuỗi bán lẻ điện máy lâu đời và có ảnh hưởng sớm nhất tại Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập năm 1992 tại TP.HCM, khởi đầu từ hoạt động kinh doanh thiết bị điện - điện tử trước khi mở siêu thị điện máy đầu tiên vào năm 1996 và từng bước mở rộng thành chuỗi quy mô toàn quốc.

Nguyễn Kim kinh doanh các sản phẩm điện tử, điện lạnh, công nghệ và đồ gia dụng, từng giữ vị thế dẫn đầu thị trường trong giai đoạn đầu ngành bán lẻ điện máy phát triển.

Từ năm 2015, Central Group (Thái Lan) thông qua Central Retail bắt đầu tham gia sở hữu Nguyễn Kim và đến năm 2019 hoàn tất việc nắm quyền chi phối, đưa thương hiệu này trở thành một phần trong hệ sinh thái bán lẻ của Central Retail tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ khi về tay người Thái, hoạt động của Nguyễn Kim không có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đỉnh cao hơn 70 cửa hàng trên khắp cả nước, đến nay, chuỗi đã thu hẹp số lượng về còn 59 cửa hàng.