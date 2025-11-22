Chủ chuỗi siêu thị Go! thu gần 29.000 tỷ đồng tại Việt Nam sau 9 tháng

Central Retail ghi nhận doanh thu 3 quý đầu năm tại Việt Nam đạt gần 35,5 tỷ baht, giảm 7% do đồng baht mạnh lên, trong khi doanh thu gốc theo tiền VNĐ thực tế vẫn tăng 7%.

Go! Yên Bái vừa khai trương hồi tháng 9. Ảnh: Central Retail.

Theo báo cáo quý III mới công bố, Central Retail (Thái Lan) - chủ chuỗi siêu thị Go!, Tops Market - ghi nhận doanh thu tại Việt Nam trong 9 tháng đạt gần 35,5 tỷ baht, tương đương khoảng 28.900 tỷ đồng , giảm khoảng 7% so với cùng kỳ 2024.

Mặc dù vậy, nếu tính theo tiền VNĐ, doanh thu vẫn tăng 7%. Sự chênh lệch đến từ biến động tỷ giá. Thực tế, theo tỷ giá tại Vietcombank, baht Thái hồi đầu năm được giao dịch ở mức 731,1 - 759,7 đồng/THB (mua - bán), đến cuối tháng 9 đã tăng lên 803 - 837 đồng/THB, tức tăng xấp xỉ 10%.

Trong tổng doanh thu gần 35,5 tỷ baht, ngành hàng thực phẩm tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 31,6 tỷ baht ( 25.715 tỷ đồng ). Mảng công nghệ và gia dụng, đại diện là chuỗi Nguyễn Kim, mang về 3,9 tỷ baht ( 3.174 tỷ đồng ). Mảng thời trang đạt khoảng 7 triệu baht ( 5.700 tỷ đồng ).

Central Retail hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 2012. Theo công bố, hệ thống này tiếp đón trung bình 500.000 lượt khách mỗi ngày tại hơn 330 cửa hàng và trung tâm thương mại ở 26 tỉnh thành, với tổng diện tích bán lẻ 1,3 triệu m2.

Chia sẻ với báo chí cách đây không lâu, đại diện Central Retail nhìn nhận trong bối cảnh thị trường Thái Lan bắt đầu bão hòa, doanh nghiệp sẽ dịch chuyển trọng tâm sang Việt Nam trong 3 năm tới.

Cụ thể, đến 2027, Central Retail sẽ bỏ ra khoảng 1,4 tỷ USD để xây thêm trên dưới 5 siêu thị mang thương hiệu Go! cùng với 15 cửa hàng Mini go!.

Thực tế, riêng trong năm nay, Central Retail đã khai trương thêm loạt điểm bán mới tại Vĩnh Bình (Đồng Tháp), Yên Bái (Lào Cai), Phố Hiến (Hưng Yên) và Phan Rang (Khánh Hòa). Hai trung tâm thương mại lớn là Big C Thăng Long (Hà Nội) và Big C Đồng Nai cũng sẽ hoàn tất đổi tên và nâng cấp trong năm.