Giá rau xanh ngoài chợ tăng chóng mặt, siêu thị cam kết đủ hàng

Trong khi giá rau xanh ở các khu chợ truyền thống tăng mạnh, các hệ thống bán lẻ vẫn giữ giá mặt hàng này ổn định, thậm chí có nơi còn giảm 30-50% cho nhiều mặt hàng.

Rau xanh tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị có giá bình ổn hơn. Ảnh: Thảo Liên.

Nhiều ngày qua, giá rau xanh tại các chợ truyền thống TP.HCM tăng “chóng mặt” khiến chị Hoàng Kiều (35 tuổi, phường Bình Thạnh) chuyển sang mua rau củ giảm giá tại hệ thống bán lẻ. Chị Kiều cho biết cách này vừa đảm bảo bữa ăn gia đình, vừa đủ nguyên liệu làm cơm bán hàng mà không "xót ví".

Theo chị Kiều, tại một số siêu thị và cửa hàng bách hóa, giá các loại rau củ như cà chua, dưa leo, xà lách, bầu, bí… ổn định hơn. Thậm chí, một số mặt hàng còn được giảm 30-50%.

Rau xanh siêu thị ổn định giá

Ghi nhận của Tri Thức - Znews tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh) ngày 21/11, trước khung giờ giảm giá cố định, cà chua Lâm Đồng có giá 40.000 đồng/kg, đậu cove gần 13.000 đồng/kg, dưa leo 19.000 đồng/kg, bí xanh khoảng 26.000 đồng/kg, rau muống 28.000 đồng/kg...

Trong đó, có nhiều mặt hàng cuối ngày còn được giảm giá 30-50% do không còn tươi mới, dù vẫn còn hạn sử dụng. Đáng chú ý, rau xà lách chỉ còn một túi khoảng 300 g được bán với giá 22.000 đồng. Nhân viên cửa hàng cho biết đây là túi rau xà lách cuối cùng của ngày. Vì có phần bị dập úng, khách mua sẽ được giảm thêm giá.

Cà chua, bí xanh, dưa leo... giảm 30-50% dù chưa qua ngày hết hạn sử dụng. Ảnh: Thảo Liên.

Trong khi đó tại chợ truyền thống, giá cà chua, xà lách đã tăng vọt lên 50.000-60.000 đồng/kg; dưa leo 40.000 đồng/kg; cải ngọt, cải thìa tăng lên 35.000-40.000 đồng/kg; hành lá, ngò rí ngày thường 30.000 đồng/kg hiện tăng lên 80.000 đồng/kg, thậm chí có nơi còn cả trăm nghìn đồng.

Ở các hệ thống siêu thị khác như Co.op Mart, MM Market, Go!, Aeon giá các loại rau cũng chỉ thấp hơn ở chợ truyền thống khoảng 2.000-5.000 đồng, tùy loại.

Nguồn cung ở các siêu thị TP.HCM vẫn ổn định

Trong bối cảnh giá rau xanh tăng "phi mã" do tác động của mưa lũ, nhiều hệ thống siêu thị vừa triển khai các chương trình ứng phó tình hình nhằm duy trì nguồn cung và chính sách bình ổn giá để hỗ trợ người tiêu dùng.

Đại diện chuỗi Bách Hóa Xanh cho biết tại TP.HCM, hệ thống vẫn đảm bảo đủ nguồn cung rau xanh. Dù chi phí đầu vào đang tăng cao, chuỗi đã chủ động triển khai các biện pháp hạn chế tác động, duy trì nguồn hàng và ổn định giá nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các chương trình ưu đãi quen thuộc như giảm giá, mua 1 tặng 1 hay ưu đãi cuối ngày vẫn được duy trì thường xuyên, giúp khách hàng tối ưu chi phí mua sắm.

Bên cạnh đó, chuỗi bách hóa này cũng tăng cường phối hợp với nhà cung cấp, mở rộng thu mua từ nhiều vùng trồng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sản lượng. Chuỗi cũng bổ sung thêm các mặt hàng rau củ có thời gian bảo quản dài, giúp khách hàng luôn có lựa chọn thay thế cho nhóm rau lá.

Tương tự, Central Retail cũng cho biết tại TP.HCM, đội ngũ thu mua và logistic của hệ thống vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa cho các siêu thị trong khu vực.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cam kết hệ thống giữ giá rau xanh ở mức hợp lý nhất cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp đảm bảo liên tục theo dõi thị trường để điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

"Tại TP.HCM và khu vực miền Nam, các mặt hàng vẫn dồi dào và hoạt động vận chuyển diễn ra bình thường. Hệ thống phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo nguồn hàng ổn định, hạn chế nguy cơ gián đoạn", vị này chia sẻ.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cam kết hệ thống giữ giá rau xanh ở mức hợp lý nhất cho người tiêu dùng. Ảnh: MM Mega Market.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, qua tổng hợp theo dõi, lượng nông sản thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 6.500-7.500 tấn/ngày. Trong đó, lượng rau củ duy trì mức 3.500-3.900 tấn/ngày. Riêng tối 19/11, sản lượng rau củ đạt khoảng 3.700 tấn/6.500 tấn nông sản, giảm nhẹ khoảng 7%.

“Nhìn chung, tại chợ đầu mối và hệ thống phân phối nguồn hàng vẫn đang bảo đảm nhưng một số mặt hàng rau nhập từ Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây đã giảm do thời tiết bất lợi”, vị đại diện Sở Công Thương cho biết.

Nguồn cung, vận chuyển hàng hóa ở vùng lũ gặp nhiều khó khăn

Chia sẻ thêm về nguồn cung tại các vùng lũ, đại diện MM Mega Market cho hay do mưa lớn kéo dài gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là rau củ từ Platform Đà Lạt, gặp nhiều khó khăn.

Hiện, các chuyến xe vận chuyển hàng về thị trường miền Nam vẫn duy trì bình thường, trong khi hướng đi miền Trung và miền Bắc hơn 10 chuyến xe, bao gồm hàng khô, đông lạnh và tươi, đang chờ lực lượng chức năng hướng dẫn lưu thông khi nước rút.

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông Nha Trang - Quy Nhơn - Phú Yên bị tác động bởi ngập úng tại nhiều vị trí trọng yếu, gây khó khăn trong kết nối và lưu thông hàng hóa.

Tại Tây Nguyên, các siêu thị GO! Đà Lạt và GO! Buôn Ma Thuột vẫn tiếp nhận hàng tươi sống, nhưng việc giao hàng chỉ được thực hiện bằng xe tải nhỏ (2 tấn) theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, tại miền Trung, tình hình diễn biến khó khăn, phức tạp hơn. Central Retail sẽ tạm hoãn tất cả chuyến giao hàng từ các trung tâm phân phối đến Nha Trang cho đến khi có thông báo mới.

Phía Bách Hóa Xanh cũng chia sẻ hệ thống đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc thiết lập các điểm tập kết, nhận hàng nhỏ để đảm bảo vận chuyển kịp thời cho các siêu thị.

