Gần nửa triệu hộ gia đình Khánh Hòa, Đắk Lắk vẫn mất điện

Tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, người dân ở nhiều khu vực vẫn bị cắt điện, cắt nước sạch bởi hệ thống cấp điện, cấp nước tại các nhà máy bị tê liệt do mưa lũ lớn.

Đắk Lắk mưa trắng trời trong ngày 19/11. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin mới nhất của Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC), tính đến 7h ngày 21/11, EVNCPC đã khôi phục cấp điện cho 664.249 khách hàng, đạt 57,4% tổng số bị ảnh hưởng sau mưa lũ. Tuy nhiên, vẫn còn 492.252 khách hàng ở những khu vực ngập sâu, sạt lở chưa thể được cấp điện trở lại, tương đương 10% số khách hàng toàn EVNCPC.

Theo EVNCPC, đợt mưa lớn, ngập lụt lịch sử tại miền Trung gây ảnh hưởng trên diện rộng, khiến hơn 1,156 triệu khách hàng bị mất điện và 13.519 trạm biến áp phân phối ngừng hoạt động. Đến nay, các đơn vị đã khôi phục 8.213 trạm (60,8%), còn 5.306 trạm chưa thể vận hành trở lại, chiếm 9,2% tổng số trạm. Công suất ước mất khoảng 251,6 MW, tương đương 6,5% so với công suất cực đại 3.878 MW.

Đắk Lắk là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 245.826 khách hàng chưa có điện và 2.387 trạm biến áp ngừng hoạt động. Theo EVNCPC, nhiều khu vực phía đông Đắk Lắk vẫn còn ngập rất sâu.

Tại Khánh Hòa, tổng số khách hàng chưa được cấp điện trở lại là 180.708 hộ, cùng 1.990 trạm biến áp phân phối và 96,6 MW công suất ước mất. Trong đó, Công ty Điện lực Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) còn 32.111 khách hàng, 409 trạm và khu vực Khánh Hòa (cũ) còn 148.597 khách hàng, 1.581 trạm, với công suất ước mất lần lượt 14,2 MW và 82,4 MW.

Các công ty điện lực đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, khẩn trương kiểm tra và xử lý sự cố trên lưới điện, ưu tiên khôi phục điện an toàn, nhanh nhất cho những khu vực còn bị ngập lụt, sạt lở sau đợt mưa lớn kéo dài.

Mưa lũ, ngập diện rộng cũng làm ảnh hưởng đến nguồn cung nước sạch cho người dân trên địa bàn. Riêng tại Khánh Hòa, ngày 20/11, CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tạm ngừng cung cấp nước cho toàn bộ phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và các khu vực lân cận (Khánh Hòa). Bởi toàn bộ trạm bơm của hai nhà máy Võ Cạnh và Xuân Phong đã bị ngập sâu và không thể vận hành.

Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng giám đốc CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa cho hay đơn vị sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để khắc phục, sớm khôi phục hoạt động sản xuất ngay khi nước rút. Sau khi các trạm bơm được khôi phục vận hành, phía công ty sẽ cấp nước trở lại.

Nhiều khu vực tại Nha Trang, Tuy Hòa chìm trong biển nước, ôtô trôi dạt trong làn nước đục ngầu. Ảnh: Phạm Hưng, Quỳnh Long Hải, Nghinh Phong Media.

Lãnh đạo công ty lưu ý trong thời gian đầu, nguồn nước có thể bị đục, người dân cần xả nước trước khi dùng.

Trước đó, từ trưa ngày 19/11, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên cũng đã phát cảnh báo hệ thống cấp điện lưới tại các trạm bơm khai thác nước thô, trạm xử lý nước và khu vực liên quan của nhiều nhà máy đã bị mất điện hoàn toàn.

Sự cố khiến dây chuyền sản xuất nước sạch phải tạm dừng hoạt động, không thể vận hành bơm nước thô và truyền tải nước. Máy phát điện dự phòng tại một số trạm cũng không thể vận hành do bị ngập nước và điều kiện thời tiết bất lợi.

Tính tới thời điểm phát thông báo, lượng nước dự trữ tại các bể chứa đang giảm nhanh. Công ty đã phải thực hiện ngừng cấp nước tại các nhà máy nước Tuy Hòa, Đồng Xuân, Tuy An.

Nguy cơ tạm ngừng cấp nước trên diện rộng toàn bộ địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk là rất cao. Thời gian cấp nước trở lại hiện chưa thể dự đoán và hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến mưa lũ cũng như khả năng khôi phục cấp điện lưới từ ngành điện lực.

Công ty đang huy động tối đa lực lượng trực ứng phó 24/24 và khuyến cáo người dân có kế hoạch tích trữ nước sạch ngay lập tức để phòng chống gián đoạn kéo dài.

Mưa lũ lịch sử khiến Khánh Hoà, Đắk Lắk chìm trong biển nước Nhiều xã, phường ở Khánh Hoà, Đắk Lắk bị cô lập do ngập sâu. Lực lượng chức năng điều động tối đa cán bộ, chiến sĩ đến các điểm ngập lụt trên toàn địa bàn để sơ tán người dân.