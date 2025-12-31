Warner Bros. 'cứng rắn' với đề nghị mua lại từ Paramount

Warner Bros. có thể từ chối đề nghị mua lại từ Paramount vào tuần tới, kể cả khi đối thủ này đã nhiều lần điều chỉnh các điều khoản chào mua.

Paramount công bố mức chào mua trị giá 30 USD/cổ phiếu vào ngày 8/12, chỉ 3 ngày sau khi Warner Bros. chấp nhận thỏa thuận với Netflix. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết Hội đồng quản trị tập đoàn giải trí Warner Bros. - đơn vị sở hữu HBO và CNN - chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lời đề nghị mua lại từ Paramount.

Tuy vậy, ban lãnh đạo Warner Bros. vẫn giữ quan điểm thận trọng và sẽ tiếp tục họp trong tuần tới để xem xét phương án phản hồi.

Một mối lo lớn của Warner Bros. là Paramount vẫn chưa nâng mức giá chào mua. Trước đó, Warner Bros. đã bác đề nghị mua lại vì cho rằng định giá mà Paramount đưa ra kém hấp dẫn hơn so với thỏa thuận họ đạt được với Netflix.

Theo Bloomberg, Paramount hiện do Larry Ellison và con trai David kiểm soát. Hai cha con vị doanh nhân nắm quyền kiểm soát Paramount từ tháng 8 và kể từ đó nhiều lần gửi đề nghị mua lại Warner Bros., động thái được xem là nhằm mở rộng quy mô trong mảng trình phát trực tuyến và đưa Paramount sở hữu thêm một hãng phim lâu đời tại Hollywood.

Paramount đã hai lần sửa đổi đề nghị. Lần điều chỉnh gần nhất có bổ sung cam kết cá nhân từ tỷ phú Larry Ellison về việc bảo lãnh 40,4 tỷ USD vốn đầu tư, cùng một số cam kết khác liên quan đến thương vụ.

Dù vậy, Hội đồng quản trị Warner Bros. vẫn chờ Paramount cải thiện các điều khoản tài chính. Một số cổ đông kỳ vọng Paramount sẽ đưa ra mức giá cao hơn để thuyết phục ban lãnh đạo ngả theo thương vụ này.

Warner Bros. cũng lo ngại cấu trúc thỏa thuận với Paramount có thể hạn chế khả năng xử lý nợ nếu không có sự chấp thuận của gia đình Ellison. Ngoài ra, Paramount chưa đưa ra bảo đảm về việc chi trả khoản phí bồi thường mà Warner Bros. phải trả cho Netflix sau khi thương vụ hoàn tất.

Trong các hồ sơ công khai, Warner Bros. lập luận đề nghị của Netflix vượt trội hơn vì nhiều lý do. Công ty cho rằng phương án Paramount sẽ kéo theo gánh nợ lớn và kế hoạch cắt giảm việc làm sâu hơn.

Quyết định này có thể giúp Warner Bros. tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận hoán đổi tiền mặt và cổ phiếu cạnh tranh với Netflix.

Netflix hiện được xem là doanh nghiệp có giá trị thị trường lớn nhất tại Hollywood, với vốn hóa hơn 400 tỷ USD .