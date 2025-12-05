Netflix kích hoạt thương vụ bom tấn với Warner Bros

Netflix thông báo mua lại Warner Bros. Discovery với giá 82,7 tỷ USD, tạo nên thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí.

Nếu được thông qua, đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Netflix vừa công bố kế hoạch mua lại mảng phim, truyền hình và streaming của Warner Bros. Discovery. Thương vụ được định giá 82,7 tỷ USD bao gồm cả khoản nợ. Netflix trả 27,75 USD cho mỗi cổ phiếu WBD với tổng giá trị vốn chủ sở hữu là 72 tỷ USD .

Thương vụ dự kiến hoàn tất sau khi Warner Bros. Discovery tách mảng truyền hình cáp ra thành công ty riêng. Quá trình này được kỳ vọng kết thúc vào quý III/2026. Thỏa thuận vẫn cần chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý liên bang Mỹ.

Netflix đã vượt qua Paramount và Comcast trong cuộc đua để sở hữu Warner Bros. Cả 3 công ty đều nâng giá chào mua trong tuần này. Netflix đưa ra mức giá chủ yếu bằng tiền mặt. Paramount muốn mua toàn bộ Warner Bros. Discovery bao gồm cả các kênh truyền hình như CNN và TNT. Comcast chỉ nhắm đến studio và dịch vụ streaming HBO Max.

"Sứ mệnh của chúng tôi luôn là giải trí cho thế giới", Ted Sarandos, đồng CEO của Netflix cho biết. Ông nói thêm rằng hai công ty có thể mang đến cho khán giả nhiều nội dung họ yêu thích hơn và định hình thế kỷ kể chuyện tiếp theo.

Greg Peters, đồng CEO còn lại của Netflix, khẳng định thương vụ mua lại này sẽ cải thiện dịch vụ và thúc đẩy kinh doanh trong nhiều thập kỷ tới.

Thương vụ này tạo sóng lớn trong Hollywood. Netflix hiện là dịch vụ streaming trả phí lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu người đăng ký. Việc sáp nhập với Warner Bros. Discovery sẽ tạo ra một gã khổng lồ với sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với các rạp chiếu phim và công đoàn ngành giải trí.

Warner Bros. là biểu tượng của Hollywood cổ điển. Kho phim trăm năm tuổi của hãng bao gồm những tác phẩm kinh điển như Casablanca, The Maltese Falcon, The Wizard of Oz và Gone With the Wind. HBO từ lâu là đài truyền hình cao cấp số một ở Hollywood với các series hit như Euphoria, The Gilded Age và The White Lotus.

Netflix cũng sẽ sở hữu các nhân vật hoạt hình như Bugs Bunny. Các series truyền hình đình đám như Friends và Game of Thrones cũng nằm trong thương vụ. Vũ trụ Harry Potter và DC Comics đều thuộc về Warner Bros.

Điểm đáng chú ý trong đề xuất của Netflix là cam kết tiếp tục phát hành phim tại rạp chiếu. Đây là bước chuyển quan trọng đối với Netflix, công ty tiên phong trong việc xem phim tại nhà.

Một nhóm nhà sản xuất phim không ký tên vừa gửi thư tới Quốc hội Mỹ bày tỏ lo ngại. Họ lo ngại vì quan điểm Netflix coi thời gian khán giả xem phim ở rạp là thời gian không dành cho nền tảng của họ. Các nhà sản xuất cũng lo sợ về việc kiểm soát độc quyền thị trường streaming.

Chính trị cũng len lỏi vào các thương vụ dưới thời chính quyền Trump. David Ellison của Paramount đã xây dựng mối quan hệ với Tổng thống Trump. Trong khi đó Brian Roberts của Comcast đối đầu với ông Trump.