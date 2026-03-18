Án phạt hai tuyển thủ gian lận tại SEA Games 33 quá nhẹ

Chuyên gia mảng eSports và người hâm mộ Thái Lan cho rằng mức án 3 tháng quản chế dành cho hai game thủ gian lận tại SEA Games 33 là chưa thỏa đáng.

Tokyogurl bị cấm thi đấu vĩnh viễn sau khi phát hiện gian lận tại SEA Games 33. Ảnh: The Thaiger.

Vụ bê bối gian lận tại bộ môn Liên Quân Mobile nữ SEA Games 33 đã khép lại với phán quyết từ tòa án quận Pathum Wan vào sáng 17/3. Hai bị cáo Naphat Warasin (TokyoGurl) và Chaiyo (Cheerio) bị tuyên phạt 3 tháng tù. Tuy nhiên, hình phạt này đã được chuyển đổi thành hình thức giam giữ quản chế. Ngay lập tức, mức án này đã gây ra một làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng thể thao điện tử khu vực.

Nhiều ý kiến cho rằng hình phạt này không tương xứng với thiệt hại họ gây ra. Bình luận viên nổi tiếng khu vực RPL Thái Lan SunWaltz bày tỏ quan điểm thẳng thắn về vụ việc. Ông nhận định đây thành bài học cực kỳ đắt giá cho các đơn vị tổ chức sự kiện, đặc biệt là những chương trình liên quan trực tiếp đến hình ảnh và uy tín quốc gia.

Dolpraphob "SunWaltz" Tiendam - bình luận viên và chuyên gia Esport Thái Lan. Ông là người sáng lập "The Dreamcasters", một đội ngũ chuyên đưa tin về Esport có trụ sở tại Thái Lan. Ảnh: Robert Paul.

“Làm ảnh hưởng đến hình ảnh cả đất nước, bị phạt 3 tháng và không phải án tù mà chuyển thành giam giữ vì đã nhận tội, nhẹ nhàng quá rồi. Đặc biệt sau vụ này, hình ảnh và uy tín việc tổ chức các giải đấu trong nước sẽ phải mất thêm nhiều năm để khôi phục lại”, ông SunWaltz chia sẻ.

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu ngày 15/12/2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam. Trọng tài phát hiện "TokyoGurl" sử dụng ứng dụng Discord để chia sẻ màn hình. Mục đích là để Cheerio đăng nhập từ xa và thi đấu hộ. Ngay sau đó, cảnh sát Thái Lan đã mở chiến dịch mang tên "Ghost Buster" để truy quét các đối tượng.

Trước đó, quy định của ban tổ chức SEA Games về gian lận luôn rất nghiêm ngặt. Điều 9.4.3 trong Hướng dẫn kỹ thuật môn E-sports cấm tuyệt đối việc sử dụng phần mềm bên thứ ba. Mọi hành vi can thiệp vào thiết bị thi đấu đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng. Thực tế, hệ thống thi đấu luôn được thiết lập các rào cản bảo mật đặc biệt để đảm bảo tính công bằng.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), ông Santi Lothong cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ông nhấn mạnh rằng E-sports là môn thể thao luôn để lại dấu vết kỹ thuật rõ ràng.

“Hành vi này gây ra thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống thi đấu quốc gia”, đại diện Tòa án Pathum Wan trích dẫn lại nhận định về tính chất vụ án. Ông Santi Lothong cũng đã quyết định rút toàn bộ đội tuyển nữ Thái Lan khỏi giải đấu ngay khi sự việc bị phanh phui để bảo vệ danh dự quốc gia.

Bên cạnh án phạt hình sự, các đơn vị liên quan cũng đưa ra những hình phạt bổ sung đanh thép. Nhà phát hành Garena RoV Thái Lan đã ban hành lệnh cấm thi đấu vô thời hạn đối với cả hai game thủ. Mọi khoản trợ cấp tập huấn trong 10 tháng trước đó của "TokyoGurl" cũng bị thu hồi hoàn toàn.

Tuy nhiên, đối với giới chuyên môn như ông SunWaltz, việc xử lý mạnh tay ở khâu tổ chức mới là điều cốt yếu. “Đừng chỉ nói rút kinh nghiệm cho có nữa. Lần sau nếu ai tổ chức sự kiện mà không đạt tiêu chuẩn thì đừng làm”, ông SunWaltz nhấn mạnh.