Trung Quốc xây 'tòa tháp' giữa biển, cao bằng chung cư 100 tầng

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Theo nguồn tin địa phương, Trung Quốc đã hoàn thành tháp chính số 5 của cầu đường sắt - đường bộ Xihoumen ở Chu Sơn. Công trình này được đánh giá là một trong những giai đoạn phức tạp nhất của dự án kết nối đường sắt và đường bộ qua eo biển này. Ảnh: Xinhua.
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Cầu Xihoumen đạt chiều cao 294 m, cột mốc tương đương với một tòa nhà khoảng 100 tầng. Theo Tân Hoa Xã, cây cầu sau khi hoàn thành đã lập kỷ lục thế giới là cây cầu cao nhất từng được xây dựng trên biển. Ảnh: CCTV.
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Cầu dài tổng cộng 3.118 m, trong đó nhịp chính dài 1.488 m. Hiện tại, đây là cầu công - thiết có nhịp lớn nhất thế giới. Thay vì tách thành hai cầu riêng, công trình được thiết kế theo mô hình đường sắt và đường bộ cùng nằm trên một hành lang kết cấu. Cách bố trí này đã đẩy bề rộng mặt cầu lên tới 68 m, khiến dự án được truyền thông Trung Quốc mô tả là cầu vượt biển rộng nhất thế giới trong nhóm cầu công - thiết lưỡng dụng. Ảnh: Xinhua.
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Theo Science and Technology Daily, trụ chính số 5 của cầu được đánh giá là thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật. Công trình này được đặt trên 18 cọc khoan nhồi đường kính 6,3 m, hiện được mô tả là nhóm cọc khoan đường kính lớn nhất thế giới trong một công trình cùng loại.
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Với chiều rộng 68 m, cây cầu này dự kiến sẽ trở thành cây cầu đa dụng rộng nhất thế giới dành cho cả giao thông đường bộ và đường sắt. Sau khi hoàn thành, cầu Xihoumen sẽ cho phép tàu hỏa di chuyển với tốc độ lên đến 250 km/h, kết nối Chu Sơn, thành phố cuối cùng của tỉnh Chiết Giang chưa có đường sắt. Ảnh: CCTV.
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Theo Wang Donghui, kỹ sư chính ở công ty Tập đoàn kỹ thuật cầu đường sắt Trung Quốc, sàn cầu góp phần cản gió và tăng độ ổn định cho công trình. Theo ước tính, hiện có hơn 200 tàu container với tải trọng 30.000 tấn và tàu chở hàng rời đi qua đây mỗi ngày.
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Theo báo cáo, sự phức tạp trong việc lắp đặt do hệ thống hỗ trợ khác nhau giữa các đoạn cầu dây văng và cầu treo đòi hỏi 3 kế hoạch riêng biệt để thực hiện việc dựng dầm thép. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2027. Ảnh: CCTV.
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