Trung Quốc xây 'tòa tháp' giữa biển, cao bằng chung cư 100 tầng

Cầu dài tổng cộng 3.118 m, trong đó nhịp chính dài 1.488 m. Hiện tại, đây là cầu công - thiết có nhịp lớn nhất thế giới. Thay vì tách thành hai cầu riêng, công trình được thiết kế theo mô hình đường sắt và đường bộ cùng nằm trên một hành lang kết cấu. Cách bố trí này đã đẩy bề rộng mặt cầu lên tới 68 m, khiến dự án được truyền thông Trung Quốc mô tả là cầu vượt biển rộng nhất thế giới trong nhóm cầu công - thiết lưỡng dụng. Ảnh: Xinhua.