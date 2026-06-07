Trải nghiệm 'Van Gogh thương mến' trong 'Sky: Children of the Light'

Ngày 6/6, thatgamecompany chính thức công bố “Van Gogh thương mến” - trải nghiệm mới trong thế giới của “Sky: Children of the Light”, dự kiến phát hành ngày 17/7.

Với người chơi Việt Nam, Sky: Children of the Light từ lâu không dừng lại ở một tựa game, mà là nơi các giá trị gần gũi và thân thuộc nhất của người Việt như tình thân, sự sẻ chia và kết nối chân thành được sống lại.

Trải nghiệm khám phá những tác phẩm và cuộc đời của danh họa Van Gogh do thatgamecompany phát triển.

Kể từ ngày đầu, thatgamecompany luôn là nhà phát triển dám phá vỡ định kiến về “trò chơi điện tử”, không phải bằng những màn hành động kịch tính, mà qua trải nghiệm lặng lẽ chạm đến trái tim, từ lòng tốt, sự bao dung tới tinh thần đồng hành. Với “Van Gogh thương mến”, thatgamecompany tiếp tục hành trình này, qua câu chuyện về tình thân và việc chuyển hóa tình yêu thương thành di sản hội họa.

Ông Jenova Chen, CEO kiêm Giám đốc Sáng tạo của thatgamecompany, chia sẻ: “Có những câu chuyện chúng ta không thể chỉ quan sát, mà phải tự trải nghiệm mới cảm nhận được trọn vẹn. Hầu hết mọi người nhớ đến Van Gogh như một nghệ sĩ mang nhiều nỗi đau, cô độc với con đường mình đã chọn và sự cô đơn ấy là phần không thể tách rời khỏi con người ông. Song, chúng tôi cũng muốn làm nổi bật vai trò của những người thân đã âm thầm hy sinh và đồng hành cùng ông - phần câu chuyện đa số mọi người chưa từng biết đến”.

“Van Gogh thương mến” kể câu chuyện ít người biết về danh họa Hà Lan.

“Tại thatgamecompany, chúng tôi luôn tin game có thể truyền tải cảm xúc chân thật như những hình thức nghệ thuật kinh điển khác. ‘Van Gogh thương mến’ là sự tri ân chúng tôi dành cho tình yêu thương và lòng tận hiến của Vincent van Gogh cùng những người thân yêu bên ông”, ông Jenova Chen nói thêm.

“Van Gogh thương mến” mời gọi người chơi bước vào bức tranh sống động, nơi nghệ thuật, cảm xúc và sự gắn kết giữa người với người hòa quyện thành một. Người chơi lần lượt du hành vào bên trong từng kiệt tác của Van Gogh, dõi theo những hoài nghi về bản thân của ông thuở ban đầu, hay sự thức tỉnh trong năm tháng ở Paris và vẻ đẹp mong manh trong giai đoạn cuối đời.

Linh hồn của trải nghiệm này là những lá thư qua lại giữa Van Gogh và người em trai Theo - cuộc đối thoại kéo dài hàng thập kỷ, chứa đựng những hoài nghi, ngạc nhiên và sự gắn bó không bao giờ lung lay. Thông qua những cánh thư ấy, người chơi khám phá trọn vẹn chiều sâu của sợi dây thâm tình đó: Giằng xé nội tâm không ngừng của Vincent, niềm tin kiên định của Theo. Cuộc hội thoại đó đã trở thành một trong những hồ sơ nghệ thuật đáng chú ý nhất xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Linh hồn của trải nghiệm là những lá thư giữa Van Gogh và em trai.

Người chơi sẽ được dẫn dắt bởi Johanna, vợ của Theo, để trở thành nhân chứng lặng lẽ cho cuộc đời danh họa. Thông qua Johanna, người chơi hiểu được việc con trai bà chào đời đã thắp lên trong Vincent nguồn cảm hứng hội họa mới, cũng như hành trình không mệt mỏi của bà trong việc đưa tên tuổi Van Gogh đến với thế giới sau cái chết bi thương của ông ở tuổi 37.

Hòa quyện giữa hành trình khám phá và kể chuyện cảm xúc, “Van Gogh thương mến” mời người chơi cảm nhận cả sức nặng lẫn hơi ấm của mối liên kết gia đình, để nhận ra nghệ thuật ở dạng thuần túy nhất hiếm khi trường tồn một mình. Người chơi có thể khám phá bản tái hiện 3D của các tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của Van Gogh, được thổi hồn bằng phong cách nét cọ đậm, xoáy cuộn đặc trưng của trường phái hậu ấn tượng.

“Van Gogh thương mến” chính thức ra mắt ngày 17/7 qua ứng dụng Sky: Children of the Light trên iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 và PC qua Steam.