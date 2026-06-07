iPhone sắp đổi mới

iOS 27 dự kiến tích hợp Siri phiên bản mới sau thời gian dài bị hoãn, bên cạnh những tinh chỉnh về hiệu năng và hệ thống.

Hội nghị thường niên WWDC 2026 của Apple sẽ diễn ra vào ngày 8/6. Dựa trên tin đồn, sự kiện xoay quanh chiếc lược AI mới của Táo khuyết. Hãng đang kỳ vọng lấy lại niềm tin sau hàng loạt đánh giá kém chất lượng, trễ phát hành tính năng mới.

WWDC 2026 vẫn tập trung vào bản cập nhật phần mềm gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Khác với năm ngoái, Bloomberg dự đoán bản cập nhật lần này không tập trung thay đổi giao diện. Thay vào đó, Apple sẽ tinh chỉnh để phần mềm hoạt động ổn định, phản hồi nhanh chóng, cải thiện thời lượng pin cùng loạt tính năng AI mới.

Công ty cũng phát triển nhiều tính năng phục vụ doanh nghiệp và người dùng tại các thị trường mới nổi. Đáng chú ý, iOS 27 sẽ có những thay đổi phục vụ iPhone màn hình gập vào cuối năm. Đây là những chi tiết đáng chờ đợi tại sự kiện sắp tới của Apple.

AI phục vụ toàn hệ thống

Siri phiên bản mới được xem là tâm điểm của sự kiện. Theo nhà phân tích Mark Gurman, dự án mang tên mã Campo trong nội bộ. Apple muốn biến trợ lý giọng nói trên iPhone trở thành hệ thống AI đa năng, có thể xử lý nhiều tác vụ và điều khiển ứng dụng.

Apple dự kiến sử dụng mô hình dựa trên Gemini, chuyển hướng phần lớn dữ liệu cần thiết lên máy chủ Google. Điều này có thể gây lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt khi công ty luôn đề cao yếu tố trên.

Dựa trên tin đồn, người dùng có thể yêu cầu Siri thực hiện nhiều tác vụ, chẳng hạn như viết email từ thông tin có sẵn. Hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu như lịch làm việc, ghi chú, danh bạ, thậm chí tìm kiếm trên Internet để đưa ra phản hồi phù hợp.

Ảnh dựng phiên bản mới của Siri trong ứng dụng camera và Dynamic Island. Ảnh: Bloomberg.

Giao diện Siri được thiết kế lại, tích hợp vào Dynamic Island để tối ưu các dòng iPhone đời mới. Khi người dùng nói "Siri" hoặc nhấn giữ nút nguồn, trợ lý sẽ xuất hiện với chế độ giọng nói.

Nếu vuốt xuống từ chính giữa phía trên màn hình, Siri sẽ kích hoạt chế độ "Search or Ask". Giao diện này tối ưu cho nhập liệu văn bản, nhưng vẫn có nút giọng nói nếu cần.

Menu của Siri vẫn hiển thị các thành phần tương tự iOS hiện tại. Khu vực này gồm 8 ứng dụng thường chạy, các từ khóa tìm kiếm gần đây, danh sách tác vụ gợi ý và dự báo thời tiết.

Trong màn hình "Search or Ask", người dùng có thể mở app, nhắn tin, hỏi thời tiết, thêm lịch hẹn, tìm kiếm ghi chú, chạy phím tắt hoặc khai thác trang web bằng hệ thống AI mới.

Siri mới sẽ kích hoạt từ Dynamic Island. Ảnh: Bloomberg.

Siri sẽ phản hồi thông tin dưới dạng thẻ trực quan. Để cạnh tranh với ChatGPT, Claude hay Gemini, Apple sẽ biến trợ lý thành chatbot AI với khả năng trò chuyện tự nhiên.

Theo Gurman, hãng cũng có kế hoạch mở rộng Siri cho mô hình AI bên thứ ba. Trong bản thử nghiệm, chế độ "Search or Ask" cho phép người dùng chuyển đổi giữa các chatbot.

Apple dự định hỗ trợ nhập nhiều tác vụ cùng lúc cho Siri, chẳng hạn như kiểm tra thời tiết, đặt lịch hẹn rồi gửi tin nhắn trong một câu lệnh.

Một trong những điểm mới của Siri năm nay đến từ ứng dụng độc lập. Màn hình chính bao gồm lịch sử trò chuyện, xếp theo danh sách hoặc ô tóm tắt nội dung. Giao diện chatbot cho phép nhập câu lệnh, dùng giọng nói và nút đính kèm tài liệu/hình ảnh.

Ảnh dựng ứng dụng Siri dựa trên tin đồn. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng sẽ giới thiệu công cụ tìm kiếm riêng, cho phép Siri tự tìm kết quả trên Internet thay vì dựa vào Google hay ChatGPT.

Khi bôi đen văn bản trong ứng dụng bất kỳ, tùy chọn "Ask Siri" sẽ xuất hiện để giải đáp thêm thắc mắc nếu có. Tính năng khác mang tên "Write with Siri" có thể hỗ trợ soạn thảo văn bản.

Khi phát hành, Siri mới sẽ được dán nhãn "beta" và "preview" tương tự Apple Intelligence hay chính Siri đời đầu. Ngoài ra, Bloomberg không loại trừ khả năng người dùng cần đăng ký để trải nghiệm trợ lý mới.

Nâng cấp nhiều ứng dụng

Apple cũng có kế hoạch tích hợp Visual Intelligence trong ứng dụng camera. Chế độ này cho phép nhận diện, xử lý thông tin và văn bản, sau đó gửi đến chatbot AI để trả lời câu hỏi.

Trong ứng dụng xem ảnh, AI dự kiến phục vụ các tính năng mới như Reframe (thay đổi góc chụp) và Extend (mở rộng, lấp đầy ảnh). Những đối thủ như Google hay Samsung đã trang bị chế độ tương tự.

Theo Gurman, Apple cũng thử nghiệm sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên qua giọng nói hoặc văn bản, dù tính năng này chưa xuất hiện trong bản thử nghiệm đầu tiên.

Siri trên iOS 27 có thể được tích hợp vào ứng dụng camera. Ảnh: Bloomberg.

Trong trình duyệt Safari, AI có thể tự gom nhóm tab theo từng chủ đề như mua sắm, du lịch hoặc công việc. Ứng dụng tạo biểu tượng cảm xúc bằng AI (Genmoji) cũng được nâng cấp với tính năng đề xuất emoji dựa trên hình ảnh, cụm từ thường nhập.

Chất lượng ảnh tạo bởi AI nói chung cũng được cải thiện. Ứng dụng Image Playground dự kiến có giao diện dễ dùng và đơn giản hơn, trong khi app Cài đặt (Settings) cho phép AI tạo hình nền bằng câu lệnh. Để so sánh, Google và Samsung từ lâu đã cung cấp tính năng tương tự.

Apple cũng phát triển bản nâng cấp cho ứng dụng Phím tắt (Shortcuts), hỗ trợ tạo phím tắt dựa trên ngôn ngữ tự nhiên. Hiện nay, người dùng phải tạo thủ công, hoặc tải phím tắt từ thư viện có sẵn.

Giao diện chế độ kiểm tra ngữ pháp (trái) và sửa ảnh bằng AI được đồn đoán trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Nhiều tính năng AI như tạo ảnh, viết văn bản cũng có thể hỗ trợ mô hình bên thứ ba. Hiện tại, người dùng có thể chọn ChatGPT thay vì mô hình nội bộ, song phiên bản mới sẽ cho phép cài Claude hoặc Gemini.

Hệ thống kiểm tra ngữ pháp cũng được nâng cấp mạnh. Cuối cùng, ứng dụng Sức khỏe (Health) sẽ có thêm tính năng theo dõi lượng đường và giám sát tập luyện qua camera, dù có thể không phát hành cùng iOS 27 bản đầu tiên.

Tối ưu hiệu năng và sửa lỗi

Những cải tiến còn lại trên iOS 27 hay macOS 27 sẽ xoay quanh tối ưu và sửa lỗi hệ thống. Trong đó, macOS 27 dự kiến tinh chỉnh một số hiệu ứng giao diện Liquid Glass khiến văn bản khó đọc, bên cạnh cải thiện hiệu năng tổng thể.

Trên iOS 27, ứng dụng Camera được thiết kế lại, cho phép tùy chỉnh phím tắt và nút điều khiển theo sở thích, còn gọi là widget.

Thông báo mới sẽ xuất hiện từ bên trái màn hình thay vì từ trên xuống. Theo Bloomberg, thay đổi này nhằm đáp ứng hệ thống cử chỉ mới. Màn hình thông báo sẽ hiển thị khi vuốt xuống từ góc trên bên trái, trong khi kéo từ chính giữa sẽ kích hoạt mục hỏi AI.

Ảnh dựng giao diện camera mới trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Ứng dụng Ví (Wallet) trên iOS 27 bổ sung tính năng tạo thẻ tùy chỉnh từ vé điện tử hay thẻ quà tặng. Ngoài ra, tính năng chia hóa đơn cho phép cung cấp ảnh chụp biên lai, chọn người và gửi yêu cầu chia tiền qua tin nhắn.

Trình duyệt Safari trên iOS 27 sở hữu trang Start Page mới, gồm 4 tab phía trên để chuyển đổi giữa danh sách website yêu thích, dấu trang, các trang đã lưu và lịch sử duyệt web.

Tiếp theo, ứng dụng Thời tiết (Weather) được tinh chỉnh nhẹ với mục Điều kiện (Conditions), cho phép xem nhanh các dữ liệu như lượng mưa và gió từ trang chủ.

Apple cũng điều chỉnh thanh điều hướng bên dưới một số ứng dụng, nút tìm kiếm dưới màn hình sẽ nằm chung những tab khác thay vì tách riêng và có hình tròn. Ứng dụng App Store đã áp dụng thay đổi này kể từ iOS 26.4.

Khán giả theo dõi phiên khai mạc WWDC 2025. Ảnh: Bloomberg.

Khi kích hoạt bàn phím ảo trên iOS 27 và iPadOS 27, các phím sẽ trượt lên từ bên dưới theo hiệu ứng mới. Hệ thống còn bổ sung nút hoàn tác khi chỉnh vị trí widget và biểu tượng màn hình chính.

watchOS 27 dự kiến bổ sung mặt đồng hồ Modular, bao gồm đồng hồ lớn ở chính giữa phía trên, bên dưới gồm 3 mặt nhỏ. Đây là phiên bản rút gọn của mặt Modular Ultra trên Apple Watch Ultra. Tính năng theo dõi nhịp tim và tập luyện cũng được cải tiến.

Apple dự kiến hỗ trợ các nền tảng bên thứ ba làm mặc định khi phát âm thanh không dây. Người dùng có thể chọn Google Cast thay vì AirPlay như hiện tại. Cuối cùng, ứng dụng Tìm (Find My) được tinh chỉnh giao diện với biểu tượng tab mới.

Nếu không có gì thay đổi, iOS 27, iPadOS 27 hay macOS 27 sẽ được phát hành thử nghiệm ngay sau sự kiện, trước khi ra mắt rộng rãi vào tháng 9 cùng iPhone mới.