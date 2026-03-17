Hình ảnh nữ VĐV eSports Thái Lan Tokyogurl ở tòa án

  • Thứ ba, 17/3/2026 15:27 (GMT+7)
Tokyogurl và đồng phạm phải trả giá đắt cho hành vi phi thể thao ở giải đấu cấp độ khu vực.

Tokygurl lần đầu xuất hiện từ sau bê bối tại SEA Games 33. Ảnh: PPTV 36.

Naphat Warasin (Tokyogurl) có lần đầu tiên xuất hiện sau khi bê bối ở SEA Games 33 nổ ra. Nữ game thủ bị phát hiện dùng phần mềm thứ 3 trái phép trên máy thi đấu của đại hội thể thao Đông Nam Á. Qua điều tra, vận động viên đã nhờ người thi đấu hộ suốt thời gian dài. Sáng 17/3, Naphat có mặt tại tòa án quận Pathumwan, Bangkok, Thái Lan, để nhận bản án cho hành vi sai trái của bản thân.

Hình ảnh được PPTV 36 ghi lại cho thấy Tokyogurl xuất hiện cùng Cheerio, nam game thủ đã chơi hộ cho cô ở SEA Games 33 . Hai người bị cáo buộc cùng nhau xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính có bảo mật. Hành vi xảy ra trong khuôn khổ bộ môn eSports Liên Quân Mobile ở kỳ đại hội Thái Lan đăng cai. Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước tòa.

Tokyogurl và Cheerio tại tòa. Ảnh: PPTV 36.

Mức án ban đầu được đưa ra là 6 tháng tù giam và không cho hưởng án treo. Tuy nhiên, nhờ tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, hình phạt được giảm một nửa xuống còn 3 tháng. Tòa cũng quyết định chuyển tù giam sang hình thức giam giữ quản chế.

Sau đó, Naphat và Cheerio xin nộp khoản tiền bảo lãnh 24.000 baht mỗi người. Tòa án quận chấp nhận đề xuất này và cả hai được tại ngoại.

Hành vi này của 2 game thủ bị đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin vào quy trình tuyển chọn vận động viên eSports chuyên nghiệp. Đồng thời, vụ việc cũng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Thái Lan trên đấu trường thể thao quốc tế.

Đại diện cơ quan xét xử nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khi hai tuyển thủ đã chủ đích phá vỡ các rào cản bảo mật vốn được thiết lập để giữ tính công bằng cho giải đấu.

“Hành vi này gây ra thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống thi đấu quốc gia”, đại diện Tòa án Pathum Wan cho biết.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Sau nửa năm, iPhone 17 Pro Max không giảm một đồng

Nửa năm sau khi được phát hành lần đầu, iPhone 17 Pro Max vẫn có giá 38 triệu đồng tại Việt Nam, không giảm như những thế hệ trước.

6 giờ trước

Hà Mi

Cảnh tượng đáng sợ giữa đêm ở Trung Quốc

7 giờ trước 10:20 17/3/2026



Rạng sáng 15/3, nhiều người dân Bắc Kinh bất ngờ khi thấy robot chạy trên đường phố. Thực tế, chúng đang được đem đi luyện tập cho giải marathon dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Apple giữ lại giao diện gây tranh cãi

8 giờ trước 08:30 17/3/2026



Giao diện Liquid Glass tiếp tục nằm trong định hướng dài hạn của Apple, mặc cho trưởng nhóm thiết kế dự án này vừa rời sang Meta.

