Tin buồn cho người mua smartphone Vivo, Oppo

Không thể gánh chịu chi phí chip bổ sung, một số hãng smartphone phổ biến sẽ tăng giá thiết bị ngay trong tháng 3.

Một mẫu smartphone của Oppo. Ảnh: Bloomberg.

Vivo vừa công bố kế hoạch tăng giá smartphone do chi phí chip và bộ nhớ tăng cao. Đây là thương hiệu Trung Quốc tiếp theo sau Oppo và Honor quyết định tăng giá điện thoại.

Cùng với thương hiệu con iQOO, Vivo sẽ điều chỉnh giá bán smartphone từ ngày 18/3, tuy mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ. Theo công ty, động thái này nhằm đáp ứng "chi phí bán dẫn và bộ nhớ liên tục tăng mạnh trên toàn cầu".

Trước đó, Oppo công bố kế hoạch điều chỉnh giá smartphone, có hiệu lực từ ngày 16/3. Về phía Xiaomi, đại diện công ty phát biểu khá thận trọng.

"Chúng tôi hiểu lý do các đối thủ lại tăng giá. Mọi công ty đang chịu áp lực, việc gánh chịu chi phí với chúng tôi thật khó khăn", Lu Weibing, Chủ tịch mảng kinh doanh smartphone của Xiaomi, chia sẻ khi được hỏi về khả năng tăng giá dòng smartphone Redmi K.

Vào đầu tháng 3, Honor ra mắt smartphone màn hình gập Magic V6, phiên bản cao cấp nhất có giá đắt hơn khoảng 1.000 nhân dân tệ ( 145 USD ) so với bản tiền nhiệm. Nguồn tin của SCMP cho biết một số smartphone Honor khác cũng sẽ tăng giá vào cuối tháng 3.

Các hãng smartphone đang chịu áp lực lớn về lợi nhuận do thiếu hụt chip nhớ, hệ quả từ nhu cầu máy chủ AI tăng vọt. Trong bối cảnh này, những công ty sản xuất chip không mở rộng dây chuyền đủ nhanh. Chi phí kim loại và năng lượng cũng đứng trước rủi ro tăng cao do vấn đề địa chính trị.

"Giá chip nhớ tăng tác động đến cấu trúc hóa đơn nguyên vật liệu (BOM) trên smartphone", Bai Shenghao, nhà phân tích tại Counterpoint Research cho biết.

Theo SCMP, BOM đề cập đến danh sách nguyên vật liệu, linh kiện, cụm lắp ráp và số lượng cần thiết để sản xuất smartphone hoàn chỉnh.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu cho thấy trong quý hiện tại, giá DRAM tăng hơn 50% so với 3 tháng trước, trong khi giá bộ nhớ flash NAND tăng hơn 90%. Điều này khiến linh kiện bộ nhớ chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể trong chi phí sản xuất smartphone.

"Năm 2026, các hãng smartphone sẽ đối mặt những đánh đổi khó khăn giữa việc kiểm soát chi phí, bảo vệ lợi nhuận và duy trì mục tiêu xuất xưởng", Bai nhấn mạnh.

Vivo sẽ tăng giá smartphone từ ngày 18/3. Ảnh: SCMP.

Ước tính từ Counterpoint cho thấy smartphone phân khúc giá rẻ (dưới 200 USD ) có thể đắt lên khoảng 30 USD , trong khi thiết bị cao cấp (trên 800 USD ) dự kiến tăng giá 150- 200 USD .

Sự tăng vọt về chi phí linh kiện cũng có thể tác động đến sản lượng smartphone toàn cầu. Theo Counterpoint, doanh số smartphone năm nay có thể giảm 12% so với năm trước, còn 1,1 tỷ thiết bị, mức thấp nhất từ năm 2013.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, tình trạng có thể kéo dài đến năm sau, gây hiệu ứng domino với ngành điện tử tiêu dùng. Các phân khúc nhạy cảm về giá có thể chịu ảnh hưởng nặng nhất, chẳng hạn như smartphone, TV và tablet giá rẻ.

Các công ty nhỏ có thể chứng kiến lợi nhuận giảm sút, trong khi những thương hiệu lớn, với đòn bẩy chuỗi cung ứng mạnh sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn. Nhiều nhà sản xuất dự kiến tập trung vào thiết bị phân khúc cao cấp để bảo vệ biên lợi nhuận.