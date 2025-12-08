Ông Trump cảnh báo thương vụ sáp nhập 72 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thương vụ sáp nhập trị giá 72 tỷ USD giữa Netflix và Warner Bros “có thể là một vấn đề”, khẳng định sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt.

Tổng thống Trump xuất hiện tại sự kiện tổ chức ở Washington (Mỹ) ngày 7/12. Ảnh: Reuters.

Theo NBC News, ngày 7/12, Tổng thống Trump cho biết thương vụ sáp nhập trị giá 72 tỷ USD do Netflix tiến hành “có thể là một vấn đề”, bởi sau quá trình sáp nhập, Netflix sẽ nắm giữ thị phần quá lớn. Thực tế, nếu tính cả những khoản nợ của những đơn vị mà Netflix đang muốn sáp nhập, giá trị thương vụ vượt mức 82 tỷ USD .

Trước đó, Netflix thông báo sẽ mua lại xưởng phim Warner Bros. Discovery, HBO và dịch vụ phát nội dung trực tuyến HBO Max. Nếu thương vụ được thông qua, Netflix cũng sẽ sở hữu kho phim và chương trình do Warner Bros. Pictures sản xuất trong vài thập kỷ qua.

Khi tham gia sự kiện ở Washington (Mỹ) ngày 7/12, Tổng thống Trump chia sẻ với phóng viên sự hoài nghi về khả năng thương vụ được phê chuẩn. “Thỏa thuận cần trải qua quy trình. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Ông Trump nhấn mạnh Netflix hiện có thị phần rất lớn, nếu nắm thêm Warner Bros. Discovery, “thị phần đó tăng lên đáng kể”. Netflix đang là dịch vụ phát nội dung trực tuyến số 1 thế giới với hơn 300 triệu thuê bao, trong khi HBO Max đứng ngay sau.

Ông cho biết sẽ tham vấn “một số chuyên gia kinh tế” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Tôi cũng sẽ tham gia vào quy trình quyết định đó”, ông Trump nói.

Vì Netflix và Warner Bros. Discovery không sở hữu đài truyền hình, nên thương vụ không cần sự chấp thuận của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC). Tuy nhiên, thương vụ có thể vẫn cần được bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ thông qua.

Thỏa thuận cũng có thể cần phải được phê duyệt bởi Ủy ban châu Âu và nhiều cơ quan quản lý ở các quốc gia khác.

Trong hai nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trump đã làm thay đổi mạnh mẽ cách doanh nghiệp Mỹ làm việc với chính phủ liên bang.

Bloomberg đưa tin CEO của Netflix, ông Ted Sarandos, đã đến Nhà Trắng vào giữa tháng 11 để gặp ông Trump và trình bày về thương vụ.

Động thái này tương tự như cách thức triển khai của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác đã làm dưới thời Tổng thống Trump. Họ thường trình bày trước với Tổng thống về các dự án lớn trước khi chính thức tiến hành. Ngày 7/12, ông Trump cũng xác nhận đã gặp ông Sarandos và gọi ông này là “người tuyệt vời”.