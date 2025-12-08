Ông Trump sẽ tham gia vào thương vụ 'bom tấn' Netflix - Warner Bros

Ông Trump nói sẽ tham gia vào thương vụ giữa Netflix và Warner Brothers, đồng thời cảnh báo việc sáp nhập sẽ tạo nên một gã khổng lồ nắm thị phần lớn, có thể gây ra nhiều vấn đề.

Ông Trump cảnh báo thị phần của 2 "ông lớn" sau sáp nhập có thể làm dấy lên những lo ngại. Ảnh: Reuters.

"Tôi sẽ tham gia vào quyết định đó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên khi tham dự một sự kiện mới đây. Tuy nhiên, ông không tiết lộ bản thân có nghiêng về hướng phê duyệt thương vụ hay không, theo Reuters.

Ông cũng lưu ý về nguy cơ tập trung quyền lực thị trường trong ngành giải trí: "Chuyện này sẽ để cho các nhà kinh tế đánh giá, nhưng thương vụ sẽ tạo ra thị phần mới rất lớn và rõ ràng nó có thể gây ra nhiều vấn đề".

Trước đó, ngày 5/12, Netflix đã thông qua việc mua bộ phận truyền hình, phim ảnh và mảng streaming của Warner Bros. Discovery với giá 72 tỷ USD . Thương vụ dự kiến hoàn tất sau khi Warner Bros. Discovery tách mảng truyền hình cáp ra thành công ty riêng.

Dù thỏa thuận vẫn cần chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý, quá trình này được kỳ vọng kết thúc vào quý III/2026.

Netflix đã đưa ra mức giá chào mua gần 28 USD /cổ phiếu, vượt qua ứng cử viên sáng giá Paramount Skydance và Comcast. Thực tế, "ông lớn" này đã nhiều lần đề nghị thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Discovery, bao gồm cả các kênh truyền hình như CNN và TNT. Còn Comcast chỉ nhắm đến studio và dịch vụ streaming HBO Max.

Ted Sarandos, đồng CEO của Netflix cho biết 2 công ty có thể mang đến cho khán giả nhiều nội dung họ yêu thích hơn và định hình "thế kỷ kể chuyện tiếp theo". Trong khi Greg Peters, đồng CEO còn lại của Netflix, khẳng định thương vụ mua lại này sẽ cải thiện dịch vụ và thúc đẩy kinh doanh trong nhiều thập kỷ tới.

Warner Bros. là biểu tượng của Hollywood cổ điển, với kho phim hàng trăm năm tuổi bao gồm những tác phẩm kinh điển như Casablanca, The Maltese Falcon, The Wizard of Oz và Gone With the Wind.

Trong khi đó, Netflix hiện là dịch vụ streaming trả phí lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu người đăng ký. Việc sáp nhập với Warner Bros. Discovery sẽ giúp hãng mở rộng sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong ngành giải trí.

Đáng chú ý, Netflix cam kết sẽ tiếp tục phát hành phim chiếu tại rạp. Đây là bước chuyển quan trọng đối với công ty tiên phong thúc đẩy xu hướng xem phim tại nhà này.

Tuy nhiên, một nhóm nhà sản xuất phim vừa gửi thư tới Quốc hội Mỹ bày tỏ lo ngại về thương vụ. Họ cho rằng Netflix coi thời gian khán giả xem phim ở rạp là thời gian "không dành cho nền tảng của họ". Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng lo sợ về việc độc quyền thị trường streaming.