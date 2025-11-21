Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-TTg ngày 21/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở các địa bàn ngập lụt. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cụ thể,hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng , tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng , tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng , tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng ) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 18072/BTC-NSNN ngày 20 tháng 11 năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (21/11/2025).

* Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m³ góp phần giảm lũ cho hạ du).

Mưa lũ đã làm 41 người chết, 09 người mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Về nông nghiệp, 13.026 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia giầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về điện, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457.000 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.