TP.HCM nói gì khi nguồn cung rau củ ổn định nhưng giá vẫn đắt đỏ?

Sở Công Thương TP.HCM cho hay tại chợ đầu mối và hệ thống phân phối trên địa bàn, sản lượng rau củ vẫn bảo đảm nhưng một số loại rau nhập từ Lâm Đồng, miền Tây đã giảm.

Giá rau củ quả ở các chợ TP.HCM đang tăng mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Anh Nguyễn.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, đã cung cấp thông tin về tình hình cung ứng rau, củ, quả cho thành phố.

Trong giai đoạn cuối năm, nhu cầu rau, củ, quả trên địa bàn tăng dần theo chu kỳ mùa vụ và phục vụ Tết. Hiện, nguồn cung chủ lực của thành phố vẫn đến từ 3 khu vực là tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ.

Theo ông Y, qua tổng hợp theo dõi, lượng nông sản thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 6.500-7.500 tấn/ngày. Trong đó, lượng rau củ duy trì mức 3.500-3.900 tấn/ngày. Riêng tối qua (19/11), sản lượng rau củ đạt khoảng 3.700 tấn/6.500 tấn nông sản, giảm nhẹ khoảng 7%.

Đại diện Sở Công Thương ghi nhận thời gian gần đây, nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp lớn (tỉnh Lâm Đồng và Đồng bằng sông Cửu Long) xảy ra mưa lớn kéo dài, sạt lở, ngập úng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cung ứng và giá cả.

Sản lượng cung ứng đến TP.HCM giảm 10-20%, khiến giá bán lẻ đối với rau ăn lá, xà lách, cải, cà chua, dưa leo... tăng 10-30% tại các chợ truyền thống.

“Nhìn chung, tại chợ đầu mối và hệ thống phân phối nguồn hàng vẫn đang bảo đảm nhưng một số mặt hàng rau nhập từ Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây đã giảm do thời tiết bất lợi”, ông Y cho biết.

Cụ thể, khu vực Lâm Đồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đường giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng khả năng vận chuyển rau về TP.HCM. Hàng trăm ha rau màu bị hư hại, đặc biệt là rau ăn lá, xà lách, cải thảo, những loại chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ thành phố (thiệt hại khoảng 20%).

Tại các tỉnh ĐBSCL, nhiều địa phương bị ngập úng, triều cường, mưa trái mùa, gây thiệt hại đối với rau màu ngắn ngày, bầu bí, rau gia vị và một số loại trái cây.

Trước tình hình này, đại diện Sở Công Thương TP.HCM dự báo trong thời gian sắp tới có khả năng thiếu hụt cục bộ nguồn cung rau củ.

Vì vậy, Sở Công Thương đưa ra 3 giải pháp để đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả.

Cụ thể, Sở đã làm việc với hệ thống phân phối, và các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường tìm nguồn cung uy tín, lâu dài để thay thế.

Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình bình ổn thị trường; huy động doanh nghiệp tham gia tăng lượng cung ứng rau củ quả hàng ngày; các hệ thống siêu thị giữ giá ổn định và tổ chức các chương trình khuyến mại.

Bên cạnh đó, ông Y cho biết Sở sẽ tăng cường kiểm soát hàng hóa lưu thông và phối hợp các sở, ngành liên quan nắm rõ, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trong khâu vận chuyển hàng hóa; tăng cường kiểm soát giá cả mặt hàng rau củ ở chợ đầu mối tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.