Khu du lịch của 'ông trùm Kpop' Lee Soo Man ở Gia Lai sắp khởi công

Dự án khu văn hóa, thể dục thể thao, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 sẽ được chủ đầu tư Hàn Quốc khởi công từ giữa năm nay tại Gia Lai.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang lấy ý kiến tham vấn, dự án khu văn hóa, thể dục thể thao, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 được quy hoạch xây dựng tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Công trình dự kiến khởi công từ quý II/2026, vận hành thử nghiệm khu 1 trong giai đoạn 2027-2028 và khai thác toàn bộ vào năm 2030.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Blooming Sky. Doanh nghiệp này do hai ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk làm đồng Chủ tịch HĐQT. Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là một doanh nhân, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc, đã đào tạo nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như BoA, H.O.T, TVXQ, SNSD, EXO, Super Junior, NCT...

Cuối tháng 11 năm ngoái, tỉnh Gia Lai đã chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án này. Dự án có diện tích 308 ha, quy mô đầu tư gần 2.600 tỷ đồng , gồm các hạng mục sân golf, công trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf.

Tại buổi làm việc với nhà đầu tư hồi cuối năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ mong muốn dự án trở thành điểm giao thoa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và góp phần tăng cường ngoại giao kinh tế.

Ông Lee Soo Man cho rằng dự án sẽ mang lại giá trị kinh tế và dịch vụ thông qua việc thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú và ẩm thực, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm và thu hút doanh nghiệp mới. Ông cũng đề cập đến lợi ích xã hội khi dự án hợp tác với các trường đại học, cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch là một dự án rất khác biệt. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, nhằm hình thành nền công nghiệp văn hóa tại Gia Lai.

Theo ông Tuấn, khi các hạng mục của dự án đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, khu vực xã Cát Tiến hiện nay còn khó khăn, nhưng nếu dự án triển khai sẽ giúp nơi đây phát triển vượt bậc. Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào dự án này để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng với uy tín và kinh nghiệm của ông Lee Soo Man, Blooming Sky hoàn toàn có thể tổ chức các chương trình nhạc hội và mời các ban nhạc nổi tiếng về đây, cũng như có thể đào tạo những thế hệ Vpop mới cho Việt Nam.

Tỉnh kỳ vọng đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, địa phương sẽ có thể tổ chức các chương trình đại nhạc hội lớn, hình thành hệ sinh thái giải trí, lễ hội quy mô, đa dạng và mang dấu ấn toàn cầu.