Dự án khu đô thị trên 'đất vàng' Cao Xà Lá bắt đầu thi công

Hồi tháng 10/2025, UBND TP Hà Nội có quyết định thu hồi khoảng 11 ha đất tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình (hay còn gọi là khu Cao - Xà - Lá) để giao 3 doanh nghiệp thực hiện dự án Khu chức năng đô thị. Các doanh nghiệp này gồm: CTCP Bất động sản Xavinco, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico.
Khu này trước đây là trụ sở, kho, cơ sở sản xuất thuộc quyền quản lý, sử dụng của 3 doanh nghiệp, gồm Xà phòng Hà Nội (Haso), Bột giặt LIX và Thuốc lá Thăng Long. Trong đó, khu đất 223 và 223B rộng gần 4,48 ha, còn lại khu 235 Nguyễn Trãi trên 6,5 ha.
Theo quy hoạch, trong 11 ha đất, có 5,2 ha đất ở để xây công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, trên 1,73 ha dành cho cơ sở giáo dục (nhà trẻ, trường tiểu học). Dự án còn được bố trí hơn 1,5 ha xây văn phòng có lưu trú ngắn hạn và 0,45 ha cho công trình công cộng.
Theo ghi nhận của Phóng viên, khu đất này đang tiếp tục phá dỡ các hạng mục cũ và bắt đầu triển khai thi công dự án.
Đầu năm 2026, UBND TP Hà Nội cũng ký quyết định cho CTCP Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng khoảng hơn 6,2ha đất để xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình.
Trong tổng diện tích hơn 6,2ha, có gần 1,7ha đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn, đường giao thông nội bộ…); 860 m2 đất nhà ở thấp tầng.
Cùng với đó, 8.134 m2 đất công cộng thành phố (khách sạn, thương mại, dịch vụ, văn phòng, ngân hàng….); 11.726 m2 đất công cộng khu ở; 2.107 m2 là đất công cộng đơn vị ở; 8.205 m2 đất trường THCS; 7.791 m2 đất cây xanh và 6.967 m2 đất mở đường theo quy hoạch.
Được biết, dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025. Dự án có diện tích 6,2 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 17.500 tỷ đồng, tiến độ từ quý II/2026 - quý I/2030. Quy mô dân số dự kiến 5.900 người.
Theo ghi nhận, hiện khu đất này cũng bắt đầu phá dỡ các công trình cũ.