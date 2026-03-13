Thủ tướng đề nghị Thái Lan đảm bảo cung ứng nhiên liệu hàng không

  • Thứ sáu, 13/3/2026 23:51 (GMT+7)
Chiều 13/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026), hai bên đang tích cực phối hợp xây dựng và thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030. Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững hơn thông qua tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại, du lịch. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau; hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Trước diễn biến phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; đánh giá cao việc ASEAN tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt về tình hình Trung Đông ngày 13/3/2026, đề nghị các nước ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. Đại sứ nhấn mạnh dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.

Chia sẻ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngôi nhà thứ hai của mình, Đại sứ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Việt Nam, cam kết sẽ nỗ lực để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị đưa thuế môi trường xăng dầu về 0 đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng.

24 giờ trước

Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.

21:02 10/3/2026

Hai Bộ phối hợp lên phương án bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng các kịch bản điều hành, trình Thủ tướng xem xét nhằm bình ổn giá xăng dầu và bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

15:09 10/3/2026

Theo Hà Văn/Baochinhphu.vn

    Đọc tiếp

    My - Trung Quoc sap dam phan thuong mai hinh anh

    Mỹ - Trung Quốc sắp đàm phán thương mại

    37 phút trước 00:00 14/3/2026

    0

    Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước giữa Mỹ và Trung Quốc vào cuối tháng 3.

    BIDV doi cach phat am ten goi hinh anh

    BIDV đổi cách phát âm tên gọi

    5 giờ trước 19:58 13/3/2026

    0

    Ngân hàng BIDV vừa có thông báo chuẩn hóa cách phát âm tên thương hiệu là "bi-đi-vi" thay vì "bi-ai-đi-vi" như lâu nay vẫn thường dùng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

