Thủ tướng: Sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, ngay sau khi xung đột tại Trung Đông có diễn biến mới, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành, cơ quan đã có phản ứng với các biện pháp kịp thời, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát được tình hình, hạn chế tác động tiêu cực tới nền kinh tế, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Thủ tướng đã lập ngay tổ công tác để nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất giải pháp; viết thư, điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới như Thủ tướng Nhật, Tổng thống UAE, Thủ tướng Kuwait, Thủ tướng Qatar… và sẽ tiếp tục trao đổi với các nhà lãnh đạo trên thế giới; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao năng lượng.

Chính phủ đã ban hành ngay các văn bản cần thiết như nghị quyết, nghị định để điều hành; chỉ đạo ưu tiên tối đa sản xuất và tiêu thụ hàng trong nước, tiết kiệm năng lượng. Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, xăng dầu đã hoạt động tích cực, chủ động các nguồn cung có thể.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngay khi xung đột xảy ra, chúng ta đã kịp thời nhận định những tác động tới Việt Nam về năng lượng, điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là tăng trưởng và kiểm soát lạm phát; ảnh hưởng giá thành và logistics; có thể xuất hiện tình trạng đầu cơ tích trữ, găm hàng, buôn lậu qua biên giới; làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh hàng hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang kiểm soát được tình hình. Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về các giải pháp tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung dầu thô; đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các cơ quan liên quan triển khai ngay kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh vừa qua.

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, phân bổ theo kế hoạch được giao để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời bảo đảm mức dự trữ theo quy định, xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống.

Về quản lý thị trường trong nước, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày, chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, khắc phục tình trạng găm hàng, tăng giá…

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan; không lợi dụng hay làm xáo trộn tình hình; toàn dân nâng cao ý thức, đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng, Nhà nước, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp; cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể; thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố; thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phải kiểm soát không để tăng giá tùy tiện bằng các công cụ, những quy định phù hợp thị trường.

Về giải pháp Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10/3. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.

Cùng với đó, đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10 theo Nghị quyết của Chính phủ; phát động phong trào tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải; giao Bộ Công Thương phụ trách nội dung kịch bản để sớm phát động phong trào. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; khuyến khích chuyển đổi năng lượng, chuyển sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo bảo đảm nhiên liệu cho các công trình trọng điểm, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Về bảo đảm cung cấp điện, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Petrovietnam, các doanh nghiệp sản xuất điện có các kịch bản vận hành; đặc biệt là kiểm soát hồ chứa nước để tiết kiệm nước cho mùa cao điểm; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung khai thác tối đa than theo khả năng hiện có; Petrovietnam cần đẩy mạnh tối đa khai thác dầu khí.

Bộ Công an phối hợp Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng, đội giá, làm mất ổn định thị trường; chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.

Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan báo chí phản ánh tình hình khách quan, định hướng tốt dư luận. Bộ Công Thương tập trung nghiên cứu triển khai chương trình dự trữ dầu quốc gia; xây dựng chiến lược tự chủ năng lượng cho đất nước; Bộ Tài chính cấp ngân sách cho việc này từ nguồn kinh phí dự phòng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.