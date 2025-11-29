Công ty của 'ông trùm Kpop' Lee Soo Man đầu tư khu du lịch ở Gia Lai

Tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Blooming Sky cho dự án Khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại - dịch vụ - du lịch tại xã Cát Tiến.

Ông Lee Soo Man, đồng Chủ tịch HĐQT Công ty Blooming Sky trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Gia Lai.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh vừa có buổi làm việc và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến.

Dự án này có diện tích 308 ha, quy mô đầu tư gần 2.600 tỷ đồng , gồm các hạng mục sân golf, công trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, kinh doanh sân golf và cơ sở lưu trú, dịch vụ cho người chơi golf. Công trình được thực hiện từ quý III năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá dự án là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp văn hóa của tỉnh. Ông kỳ vọng dự án sẽ tạo hướng phát triển mới, tích hợp văn hóa, du lịch, thể thao và dịch vụ thương mại.

Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn dự án trở thành điểm giao thoa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc và góp phần tăng cường ngoại giao kinh tế. Tỉnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đại diện doanh nghiệp trong buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Gia Lai.

Đại diện nhà đầu tư, ông Lee Soo Man, đồng Chủ tịch HĐQT Công ty Blooming Sky cho rằng dự án sẽ mang lại giá trị kinh tế và dịch vụ thông qua việc thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ lưu trú và ẩm thực, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm và thu hút doanh nghiệp mới. Ông cũng đề cập đến lợi ích xã hội khi dự án hợp tác với các trường đại học, cơ sở đào tạo để phát triển nguồn nhân lực.

Ông Lee Soo Man được biết đến là một doanh nhân, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Là nhà sáng lập SM Entertainment, ông cũng được xem là một trong những người tiên phong tạo nên làn sóng Kpop, giúp đưa âm nhạc đại chúng Hàn Quốc vươn ra tầm quốc tế. Ông Lee Soo Man đã sản xuất và đào tạo nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như BoA, H.O.T, TVXQ, SNSD, EXO, Super Junior, NCT...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch là một dự án rất khác biệt. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng trung tâm đại nhạc hội thế giới, nhằm hình thành nền công nghiệp văn hóa tại Gia Lai.

Theo ông Tuấn, khi các hạng mục của dự án đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai sẽ có cơ hội được biết đến rộng rãi. Bên cạnh đó, khu vực xã Cát Tiến hiện nay còn khó khăn, nhưng nếu dự án triển khai sẽ giúp nơi đây phát triển vượt bậc. Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào dự án này để phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng cho rằng với uy tín và kinh nghiệm của ông Lee Soo Man, Blooming Sky hoàn toàn có thể tổ chức các chương trình nhạc hội và mời các ban nhạc nổi tiếng về đây, cũng như có thể đào tạo những thế hệ Vpop mới cho Việt Nam.

Tỉnh kỳ vọng đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, địa phương sẽ có thể tổ chức các chương trình đại nhạc hội lớn, hình thành hệ sinh thái giải trí, lễ hội quy mô, đa dạng và mang dấu ấn toàn cầu.

Ông Jang Chin Hyuk, đồng Chủ tịch HĐQT Blooming Sky, đề nghị tỉnh xem xét ưu đãi giá thuê đất để hỗ trợ nhà đầu tư và đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị sớm giải phóng mặt bằng, bàn giao khu đất sạch đúng tiến độ. Blooming Sky cam kết tuân thủ chính sách đền bù và mong muốn được phép khởi công trước tại các khu vực không vướng giải tỏa hoặc pháp lý.