Nhu cầu nhà ở tại Hải Phòng dự báo tăng mạnh theo làn sóng FDI

Hải Phòng được kỳ vọng trở thành siêu đô thị ven biển với nhu cầu nhà ở, công nghiệp và thương mại tăng mạnh nhờ FDI, hạ tầng đồng bộ và công nghiệp hóa nhanh.

Chuyên gia cho rằng nhu cầu nhà ở tại Hải Phòng gia tăng theo diễn biến của thị trường công nghiệp, thu hút FDI. Ảnh: Quốc Nam.

Tại Diễn đàn “Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng” diễn ra mới đây, nhiều chuyên gia đánh giá thị trường địa phương đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ lợi thế kinh tế, hạ tầng và công nghiệp hóa mạnh.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, GRDP của thành phố ước đạt 658.000 tỷ đồng , dân số 4,6 triệu người, tạo nguồn lao động lớn. Hải Phòng tiếp tục thu hút FDI mạnh với tổng vốn lũy kế khoảng 44 tỷ USD , nhờ cảng biển nước sâu, kết nối đa phương thức và vị trí cửa ngõ vùng duyên hải.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, nhận định nhu cầu nhà ở, bất động sản công nghiệp và thương mại sẽ tăng mạnh giai đoạn 2025-2030, khi tầng lớp trung lưu dự kiến chiếm 60-70% dân số, mở ra cơ hội hình thành siêu đô thị ven biển hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Nhu cầu đa dạng, dư địa còn lớn

Tại diễn đàn, bà Vân Nguyễn, Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc của JLL Việt Nam, chỉ ra 4 nhóm lợi thế nổi bật đang tạo sức bật cho Hải Phòng, gồm vị thế kinh tế mới sau sáp nhập; dòng vốn FDI mạnh vào nhiều phân khúc; hạ tầng đồng bộ; và dư địa lớn ở các phân khúc nhà ở, công nghiệp, thương mại.

Theo bà, bất động sản công nghiệp của Hải Phòng tiếp tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ổn định, nguồn cung mở rộng đều và nhu cầu gia tăng theo đà dịch chuyển chuỗi cung ứng. Còn thị trường nhà ởduy trì tỷ lệ hấp thụ tốt, giá bán hợp lý hơn so với các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Theo dữ liệu của JLL, tính tới quý III, nguồn cung căn hộ đạt khoảng 7.700 căn, nhà liền thổ đạt gần 13.000 căn; tổng nguồn cung hai loại hình này đều tăng rõ rệt so với giai đoạn trước.

Sự gia tăng được dẫn dắt bởi các chủ đầu tư lớn, triển khai loạt dự án quy mô như Vinhomes Royal Island (870 ha, khoảng 8.150 căn), Vinhomes Golden City (241 ha, khoảng 5.000 căn), The Ambience (1,1 ha, 938 căn), Ruby Coastal City (27 ha, 747 căn), Waterfront City (25 ha, 428 căn), The Centric (8 ha, 200 căn) cùng nhiều dự án khác tại Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An và Thủy Nguyên.

Tỷ lệ bán sơ cấp căn hộ ghi nhận ở mức cao, đạt trên 80% trong nhiều dự án trọng điểm; nhà liền thổ cũng đạt tỷ lệ hấp thụ tương tự. Giá bán sơ cấp căn hộ tại Hải Phòng duy trì mức hợp lý so với các thành phố lớn, trung bình dưới 2.000 USD /m2. Giá bán sơ cấp nhà liền thổ tại Hải Phòng cũng ở mức cạnh tranh, tạo động lực thu hút người mua ở thực và nhà đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng bất động sản Hải Phòng có lợi thế để phát triển nhưng cần chính sách quy hoạch đồng bộ hơn. Ảnh: DĐDN.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông James Lai Siaw Pin, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam khu vực miền Bắc, cho rằng Hải Phòng đang hội tụ những yếu tố mà các tập đoàn quốc tế tìm kiếm như tăng trưởng công nghiệp mạnh, quỹ đất phát triển đô thị còn rộng, môi trường đầu tư cởi mở.

"Thành phố vẫn còn nhiều dư địa để phát triển các khu đô thị bài bản theo chuẩn quốc tế, đáp ứng cộng đồng chuyên gia và cư dân trẻ", ông James Lai Siaw Pin chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu nhà ở chất lượng cao, văn minh và bền vững sẽ tăng nhanh khi lực lượng lao động chất lượng và chuyên gia nước ngoài đổ về các khu công nghiệp, logistics của thành phố.

Cẩn trọng trong quy hoạch, tránh phát triển tự phát

Dù đánh giá tích cực về dư địa thị trường, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều cảnh báo. Việc phát triển nóng bất động sản nếu không gắn với quy hoạch đô thị và kiểm soát hạ tầng có thể dẫn đến rủi ro.

Một số ý kiến phân tích rằng quy mô dân số tăng nhanh, nhu cầu nhà ở lớn và sự mở rộng của khu công nghiệp buộc thành phố phải bảo đảm hạ tầng giao thông, tiện ích và quản trị đất đai đi kèm.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho rằng với sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, thị trường bất động sản sẽ phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, bà đề xuất ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân, đồng bộ hóa quy hoạch đô thị, giao thông và hạ tầng; phát triển đa dạng phân khúc; minh bạch thị trường; cải cách thủ tục hành chính; tạo quỹ đất sạch và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

Doanh nghiệp cũng cần xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp, chú trọng dự án xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ quản lý dự án, nâng cao năng lực tài chính và tham gia phát triển hạ tầng địa phương.

PGS.TS Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhận định Hải Phòng đang đứng trước "cơ hội vàng" phát triển bất động sản và kinh tế, nhưng cần hành động có kế hoạch và khả năng thực hiện cao.

Ông cảnh báo nguy cơ phát triển tự phát, khi dân số, FDI, giá đất và giao dịch tăng nóng mà thiếu hạ tầng đồng bộ và quản trị hiệu quả, dễ tạo ra bong bóng, méo mó cấu trúc kinh tế và phát sinh chi phí điều chỉnh lớn.

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh quy hoạch chiến lược phải đi trước hoặc đồng bộ với quy mô đầu tư dự kiến, từ cảng biển, đường bộ, đường sắt đến kết nối vùng. Hạ tầng logistics và giao thông cần được đầu tư sớm để đảm bảo giá trị đầu tư đến được doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh hạ tầng vật chất, ông Thiên cũng lưu ý tầm quan trọng của hạ tầng nhân lực, cần phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo gắn với doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề, tiếp nhận công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động chất lượng cao.

"Để Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và thị trường bất động sản phát triển bền vững, thành phố phải đồng thời đảm bảo 3 yếu tố: quy hoạch đồng bộ, quản trị minh bạch và nhân lực chất lượng. Thiếu một trong ba yếu tố này, sự phát triển dễ mất kiểm soát và tạo ra rủi ro lâu dài", vị chuyên gia cho hay.