Gia Lai sắp có nhà máy điện gió hơn 48.000 tỷ đồng

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu tại Gia Lai sẽ được thiết kế với công suất 750 MW, tổng mức đầu tư hơn 48.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành chậm nhất đến quý IV/2029.

UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo lãnh đạo UBND tỉnh đã ký văn bản số 2467/QĐ-UBND quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng . Trong đó, hơn 33 tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án có công suất thiết kế 750 MW, sẽ cấp điện áp đấu nối vào lưới điện quốc gia và cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 2,8 tỷ kWh/năm.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, dự án có phương án đấu nối điện lưới quốc gia như sau: Đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 (khu vực HT 1A) đi trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 (khu vực HT 1B) đi trạm biến áp 220 kV Nhơn Hội.

Dự án được đầu tư xây dựng tại khu vực biển và trên bờ của 8 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông.

Trong số đó, hệ thống tubin gió sẽ được lắp đặt tại vùng biển xã Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông (khu vực HT 1A) và vùng biển xã Cát Tiến (khu vực HT 1B). Tổng diện tích sử dụng dự kiến gần 50 ha; trong đó, có khoảng 32 ha diện tích mặt nước và 17,6 ha diện tích trên bờ.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người dân; gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều yêu cầu chặt chẽ nhằm bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác.

Cụ thể, UBND tỉnh này yêu cầu nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy hoạch quốc gia về không gian biển, vùng bờ, tuyến hàng hải, vùng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quy hoạch cảng biển.

Dự án chỉ được thực hiện thi công tại mặt bằng, vị trí mà Chính phủ và các bộ, ngành đồng ý, những vị trí không đồng ý sẽ không được thi công. Đồng thời, dự án phải hoàn tất đầy đủ thủ tục về quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường, lâm nghiệp, an ninh - quốc phòng trước khi triển khai ngoài thực địa.

Đặc biệt, nhà máy không làm ảnh hưởng sinh kế ngư dân, hoạt động hàng hải, nuôi trồng thủy sản và hệ sinh thái biển.

Dự án sẽ được đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành nhà máy dự kiến chậm nhất đến quý IV/2029.