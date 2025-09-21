Tập đoàn Singapore làm dự án điện gió hơn 5.700 tỷ tại Gia Lai

Tập đoàn Nexif Ratch Energy (Singapore) sẽ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định, thời gian triển khai từ quý III năm nay đến quý III/2028.

Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương làm dự án điện gió 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, mới đây đã ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định tại xã Canh Liên cho Tập đoàn Nexif Ratch Energy Se Asia PTE. LTD. (Nexif Ratch Energy, Singapore), do tỷ phú Cyril Dissescou điều hành.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng , công suất thiết kế 143 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 391,8 triệu kWh/năm.

Dự án dự kiến được triển khai từ quý III năm nay đến quý III/2028, với thời gian hoạt động 50 năm. Theo thiết kế, nhà đầu tư sẽ sử dụng hơn 48 ha để xây dựng các hạng mục như móng trụ tuabin gió, đường cáp ngầm và đường dây trên không đấu nối, trạm biến áp, hệ thống đường giao thông nội bộ, nhà điều hành quản lý.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện. Đồng thời, dự án sẽ đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư đầu tư đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các cam kết khác. Nhà đầu tư cũng không được chuyển nhượng, mua bán hay chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trước khi hoàn thành công trình theo quy hoạch được duyệt, trừ khi có sự chấp thuận của UBND tỉnh.

Nexif Ratch Energy là nhà phát triển năng lượng sạch độc lập hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn này là sự hợp nhất của 2 tập đoàn lớn gồm Nexif Energy của Singapore và Ratch Group của Thái Lan.

Tại hội thảo Khơi nguồn năng lượng tương lai mới đây, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho hay Gia Lai có diện tích tự nhiên hơn 21.500 km2, sở hữu hệ sinh thái đa dạng và có tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics...

Lãnh đạo tỉnh đánh giá Gia Lai có nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo, từ điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác đến điện địa nhiệt.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cũng cho biết theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển hơn 9.600 MW. Đây con số ấn tượng, tạo nền tảng để Gia Lai vươn lên trở thành trung tâm năng lượng sạch và bền vững của khu vực.