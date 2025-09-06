T&T Group hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam

Ngay trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, T&T Group đã hoàn thành đường truyền tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) về đến biên giới Việt Nam.

Câu chuyện không chỉ thể hiện quyết tâm, tiềm lực của T&T Group với chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới, mà còn minh chứng vai trò của khối kinh tế tư nhân trong bài toán đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

6 tháng cán đích dự án huyết mạch đưa điện từ Lào về Việt Nam

Đầu tháng 9, Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 - thành viên T&T Group - hoàn thành đấu nối đường truyền tải từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Savannakhet, Lào) vào cột đầu tiên của tuyến 220 kV phía Việt Nam, gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia khi dự án mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng cách đó hơn 6 tháng.

Công tác xây dựng tuyến đường dây truyền tải từ Nhà máy về Việt Nam được tiến hành sau 1 ngày ký kết hợp đồng.

Ngay sau ngày 9/1 - thời điểm ký hợp đồng - công tác phát quang, mở đường tiếp cận đã khởi động. Tuyến truyền tải dài 52,56 km, gồm 117 trụ, 30 khoảng néo, điểm đầu tại G7 gần biên giới và điểm cuối đấu nối trạm biến áp 220 kV của nhà máy. Cột được thiết kế tháp thép mạ kẽm, móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

Toàn bộ vật tư, thiết bị đều vận chuyển từ Việt Nam sang Lào qua địa hình rừng núi, sông suối, làng bản, cùng nhiều thủ tục xuất nhập khẩu, xin phép, cộng thêm ảnh hưởng thời tiết, khiến quá trình thi công đối mặt không ít trở ngại. “Lãnh đạo T&T Group chỉ đạo tạo điều kiện tối đa để nhà thầu sớm tiếp cận mặt bằng, tập kết vật tư, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ”, ông Nguyễn Thái Hà, Tổng giám đốc Điện gió Savan 1, cho biết.

Chỉ một tháng sau, ngày 10/2, hệ thống móng được triển khai. Đến giữa tháng 3, gần 500 cán bộ, công nhân bắt đầu dựng cột. Tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” được duy trì liên tục trên toàn tuyến, giúp đến ngày 15/5 những đoạn dây đầu tiên được kéo lên. Đặc biệt, tối 31/8 - ngay trước Quốc khánh - đường dây cuối cùng vượt sông Sê Pôn (sông biên giới Việt Nam - Lào) hoàn tất đấu nối từ Savan 1 sang cột đầu tiên tuyến 220 kV tại Việt Nam.

Sau hơn 6 tháng thi công, tuyến đường dây truyền tải 220 kV đã được hoàn thành.

Sau hơn 6 tháng thi công, tuyến truyền tải 220 kV từ Nhà máy điện gió Savan 1 đã sẵn sàng kết nối vào hệ thống điện quốc gia. Đây là bước then chốt hình thành toàn tuyến kéo về trạm 220 kV Lao Bảo, đảm bảo đóng điện (COD) đúng hạn trước ngày 31/12. Thành công có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo T&T Group và nỗ lực bền bỉ của hàng trăm kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường vùng biên giới, vượt khó để đẩy nhanh tiến độ.

Bước đi sớm của T&T Group theo tinh thần Nghị quyết 70

Hành trình thần tốc này diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045. Văn kiện khẳng định phải ưu tiên khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia sâu vào sản xuất - truyền tải - phân phối năng lượng, đồng thời mở rộng kết nối lưới điện trong khu vực.

Những dự án năng lượng xanh - sạch của T&T Group minh chứng cho khát vọng của doanh nghiệp trong quá trình đồng hành đất nước.

Dự án Savan 1 của T&T là minh chứng rõ nét cho tinh thần của Nghị quyết. Hợp đồng tô nhượng dự án ký tháng 1 cho phép T&T Group thiết kế, xây dựng, vận hành trong 25 năm, với vai trò chủ đạo về vốn, kỹ thuật, công nghệ. Giai đoạn 1 sẽ xuất khẩu điện về Việt Nam ngay cuối năm 2025, góp phần bổ sung nguồn cung trong nước, phù hợp chiến lược phát triển năng lượng xanh - sạch và hội nhập khu vực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc T&T Group kiêm Chủ tịch Điện gió Savan 1, phát biểu: “Nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước, mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Lào. Đây sẽ là dự án tiên phong và nền tảng để T&T tiếp tục triển khai nhiều dự án năng lượng khác tại Lào”.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ 2 từ trái sang).

Thực tế, T&T Group đang hướng đến mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện 16.000-20.000 MW (chiếm khoảng 10% công suất hệ thống quốc gia), trong đó phần lớn từ điện gió, điện mặt trời, LNG, sinh khối và hydrogen/amoniac xanh, góp phần đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đến nay, tập đoàn đầu tư lũy kế 2.800 MW, trong đó gần 1.000 MW từ 10 nhà máy điện gió, mặt trời đã hòa lưới quốc gia. Đồng thời, T&T hợp tác nhiều đối tác nhằm triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng (1.500 MW, vốn 2,5 tỷ USD , dự kiến 2029), phát triển điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, BESS, hydrogen, amoniac xanh... Nhiều dự án đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VIII.

Đặc biệt, T&T Group bắt tay các “ông lớn” năng lượng quốc tế như Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S (Hàn Quốc); Marubeni, JPower (Nhật Bản); Goldwind (Trung Quốc); BP (Anh)… Ngân hàng Standard Chartered cũng cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của tập đoàn.

T&T Group đã và đang hợp tác đối tác hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng.

Thành công của dự án Savan 1 và tuyến truyền tải 220 kV không chỉ là kỳ tích về tiến độ, mà còn cho thấy khát vọng, vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 70, đồng thời nối dài tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Trong bức tranh chung, tư nhân không chỉ tham gia phát điện, mà còn mở rộng sang truyền tải, phân phối, dịch vụ và công nghệ, góp phần giảm áp lực vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản trị. Với tầm nhìn chiến lược, T&T Group đã trở thành lực lượng nòng cốt trong tiến trình phát triển năng lượng xanh - sạch của Việt Nam.