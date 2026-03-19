Hóa chất Đức Giang và dự án bất động sản 4.500 tỷ còn dở dang ở Hà Nội

Ngày 17/3, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang); Đào Hữu Duy Anh (con ông Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang) cùng 12 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”...