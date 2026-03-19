Hóa chất Đức Giang và dự án bất động sản 4.500 tỷ còn dở dang ở Hà Nội

  • Thứ năm, 19/3/2026 13:34 (GMT+7)
Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được biết đến là “ông lớn” ngành hóa chất, ít ai biết rằng, doanh nghiệp còn đang triển khai dự án bất động sản quy mô 4.500 tỷ đồng tại Hà Nội. Khu đất triển khai dự án hiện vẫn là trụ sở, nhà máy của doanh nghiệp.

Ngày 17/3, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang); Đào Hữu Duy Anh (con ông Huyền, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang) cùng 12 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”...
Hóa chất Đức Giang được biết đến là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất Việt Nam. Đáng chú ý, bên cạnh "đế chế" hóa chất, năm 2025 cũng đánh dấu việc "lấn sân" sang lĩnh vực bất động sản.
Theo đó, cuối năm ngoái, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang (công ty con của Cty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại phường Việt Hưng. Dự án tọa lạc tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang với quy mô gần 47.500 m2. Tổ hợp bao gồm 60 căn liền kề, 880 căn hộ chung cư, khu trường học rộng 1,1 ha cùng hệ thống dịch vụ, thương mại và thể thao.

Tổng mức đầu tư của dự án này khoảng 4.500 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn tự có, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2030. Trong ảnh là phối cảnh dự án. Ảnh: DGC.

Theo ghi nhận của PV, khu đất 18/44 Đức Giang hiện là trụ sở, nhà máy của Hóa chất Đức Giang. Vị trí khu đất dự án này có một mặt tiếp giáp chân đê sông Đuống.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ông Đào Hữu Huyền cho biết đã chờ đợi 5 năm để được cấp phép triển khai dự án, thậm chí đã có phê duyệt quy hoạch 1/500.

Thời điểm đó, Chủ tịch Hóa chất Đức Giang tiết lộ giá bán dự kiến của dự án bất động sản nêu trên khoảng 40 triệu đồng/m2 nhà chung cư và 100 triệu đồng/m2 nhà liền kề. Dự án có thể đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho tập đoàn này.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hóa chất Đức Giang nói "không hào hứng" với việc làm bất động sản và chỉ làm vì đã có sẵn đất từ trước, không phải vì muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

Đình Phong/ Tiền Phong

