Xuất hiện lãi suất tiết kiệm trên 8%/năm

Nhiều ngân hàng nhỏ đang đẩy lãi suất tiết kiệm lên trên 8%/năm thông qua các chương trình ưu đãi và mã giới thiệu, cao hơn đáng kể so với mức niêm yết phổ biến trên thị trường.

Từ đầu tháng 3, một số ngân hàng thương mại nhỏ liên tục tung ra các gói huy động lãi suất cao nhằm thu hút dòng tiền gửi của khách hàng cá nhân. Đáng chú ý, mức lãi suất thực tế trên thị trường thường cao hơn so với biểu niêm yết trên website hoặc ứng dụng, nhờ các chương trình khuyến mại hoặc mã ưu đãi từ nhân viên tại chi nhánh.

Cụ thể, SeABank đang áp dụng lãi suất tiền gửi 8%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Vikki Bank cũng triển khai chương trình gửi tiết kiệm trực tuyến kèm mã giới thiệu, trong đó khoản gửi dưới 100 triệu đồng có lãi suất 7,9-8,1%/năm; với sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, mức lãi có thể lên tới 8,3-8,5%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng.

NCB cũng áp dụng mức lãi suất 8-8,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng, với số tiền gửi tối thiểu 50 triệu đồng. Một số ngân hàng khác như MBV, GPBank đưa ra lãi suất ưu đãi quanh 8%/năm, nhưng yêu cầu số tiền gửi từ vài trăm triệu đồng.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất niêm yết được các ngân hàng công bố công khai cao nhất trên thị trường hiện vào khoảng 7,5%/năm, thường áp dụng với điều kiện là khách hàng thường và không yêu cầu số tiền gửi lớn.

BVBank hiện áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng; LPBank niêm yết 7-7,1%/năm cho tiền gửi 12 tháng trở lên; MBV đưa ra mức lãi 7,2%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng.

Cùng kỳ hạn gửi 12 tháng trở lên, PGBank hiện chấp nhận chi trả mức lãi suất trên 7%/năm; Techcombank trả 7,35%/năm; trong khi MB và Cake by VPBank niêm yết ở 7,5%/năm cho kỳ hạn trên 18 tháng.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng như BacABank, NCB, OCB, VIB, VPBank và Vikki Bank cũng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6,5%/năm trở lên đối với các kỳ hạn dài.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn 3-5 tháng, mặt bằng lãi suất đã tiệm cận trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có khoảng 16 ngân hàng tư nhân niêm yết mức 4,7%/năm, cũng là mức trần Ngân hàng Nhà nước cho phép áp dụng với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng; các ngân hàng còn lại phổ biến trong khoảng 4,5-4,6%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp hơn, phổ biến khoảng 3-3,4%/năm. SCB vẫn là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn ngắn, dao động quanh 1,6-1,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất lên chạm mốc 7%/năm. Trong đó, VPBank niêm yết 6,6%/năm; BacABank và LPBank áp dụng 6,8%/năm; PGBank lên tới 7,1%/năm; trong khi Techcombank chi trả 7,25%/năm. Bên cạnh đó, các ngân hàng như ABBank, BaoViet Bank, BVBank, NCB, OCB, SaigonBank, SHB, VCBNeo, VietABank và VietBank cũng niêm yết mức 6-6,5%/năm cho kỳ hạn này.

Đáng chú ý, các ngân hàng còn công bố những mức lãi suất đặc biệt dành riêng cho khách hàng có giá trị tiền gửi rất lớn.

Trong đó, MSB áp dụng mức 9%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12-13 tháng. PVcomBank cũng đưa ra mức 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng . HDBank áp dụng mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng .

Riêng nền tảng Cake by VPBank ngoài áp dụng mức lãi suất 7,1-7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, trong tháng 3, ngân hàng này còn triển khai chính sách cộng thêm lãi suất lên tới 0,9%/năm, qua đó đẩy mức lãi suất thực nhận tối đa vượt 8,4%/năm.