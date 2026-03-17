Một ngân hàng lớn tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến (online) mới cập nhật, SHB đã nâng đáng kể lãi suất ở các kỳ hạn rất ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng từ 4,2%/năm lên 4,6%/năm, tương ứng mức tăng 0,4 điểm %. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được giữ nguyên ở mức 4,65%/năm.

Đối với nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất ghi nhận mức tăng mạnh và đồng đều. Kỳ hạn 6-8 tháng được điều chỉnh từ 5,6%/năm lên 6%/năm (+0,4%), còn các kỳ hạn 9-11 tháng tăng 0,5%, lên mức 6,1%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi online cũng được điều chỉnh tăng tương tự. Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,8%/năm lên 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn 13 tháng tăng từ 6% lên 6,3%/năm. Các kỳ hạn 15-18 tháng được nâng từ 6% lên 6,5%/năm; kỳ hạn 24 tháng tăng từ 6,1% lên 6,6%/năm. Với các kỳ hạn rất dài từ 36 tháng trở lên, lãi suất cũng được điều chỉnh từ 6,2% lên 6,6%/năm.

Sau đợt điều chỉnh, mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại SHB đạt 6,6%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Trong khi đó, lãi suất gửi tại quầy vẫn thấp hơn gửi online hơn 1% tùy từng kỳ hạn.

Không chỉ SHB, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân khác cũng đang đẩy lãi suất lên mức cao nhằm thu hút dòng tiền gửi. Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), lãi suất huy động trả lãi hàng tháng được niêm yết ở mức cao, trong đó kỳ hạn gửi tiền 6 tháng đạt 7,77%/năm, mức cao nhất trong biểu lãi suất của ngân hàng này, thậm chí vượt cả các kỳ hạn dài hơn.

Theo đó, kỳ hạn 9 tháng tại SeABank có lãi suất 6,93%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 7,62%/năm; 15 tháng đạt 7,64%/năm; 18 tháng ở mức 7,57%/năm; 24 tháng là 7,43%/năm và kỳ hạn 36 tháng ở mức 7,17%/năm. Ngoài ra, ngân hàng này còn áp dụng chính sách cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên tại các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng triển khai mức lãi suất trên 7%/năm, tuy nhiên áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi online thay vì tiền gửi tiết kiệm thông thường. Khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi với số tiền từ 10 triệu đồng, các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng. Lãi suất lĩnh cuối kỳ lên đến 7,4%/năm cho các kỳ hạn 6-12 tháng và tối đa 7,6%/năm với kỳ hạn 15 tháng.