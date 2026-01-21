Tín dụng năm 2026 có thể tăng 18%, lãi suất 'tạm biệt' vùng đáy

Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng năm 2026 được kỳ vọng tăng mạnh, đạt 16-18%. Đi cùng đà phục hồi của vốn, áp lực tăng lãi suất huy động và cho vay được dự báo sẽ xuất hiện rõ hơn.

VCBS cho rằng tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể vượt mục tiêu điều hành, với động lực đến từ đầu tư công, bất động sản và kinh tế tư nhân. Ảnh: Nam Khánh.

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 có thể đạt khoảng 16-18%, cao hơn mục tiêu định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo VCBS, động lực tăng trưởng tín dụng đến từ việc chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì nới lỏng, với mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp, qua đó kích thích nhu cầu vay vốn. Các động lực chính bao gồm đầu tư công, bất động sản và khu vực kinh tế tư nhân. Cầu tín dụng được đánh giá đang hồi phục rõ nét, đặc biệt ở các phân khúc tín dụng tiêu dùng và cho vay mua nhà dài hạn.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản, sản xuất - xuất khẩu và đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, trong khi việc tháo gỡ pháp lý cho bất động sản tạo hiệu ứng lan tỏa sang các nhóm ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, VCBS cho rằng tăng trưởng tín dụng sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Trong đó, các ngân hàng tư nhân năng động có thể dẫn dắt tăng trưởng với mức trên 20%. Nhóm ngân hàng lớn tham gia nhận chuyển giao bắt buộc dự kiến tiếp tục được hưởng cơ chế ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình toàn ngành.

Trong kịch bản NHNN từng bước bãi bỏ cơ chế room tín dụng, các ngân hàng có hệ số an toàn vốn (CAR) cao như VPBank, Techcombank, HDBank được dự báo có khả năng đạt mức tăng trưởng tín dụng vượt trội so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, những ngân hàng có danh mục cho vay tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp - nông thôn, bán lẻ, SME và nhà ở xã hội (HDBank, VIB, Techcombank, ACB) sẽ được điều chỉnh giảm hệ số rủi ro (CRW) theo Thông tư 14, qua đó mở rộng thêm dư địa tăng trưởng tín dụng.

Về mặt bằng lãi suất, VCBS dự báo lãi suất huy động có thể tăng nhẹ 0,3-0,5% trong quý I/2026, do nhu cầu chuẩn bị nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng, cùng với chênh lệch giữa tiền gửi và dư nợ tín dụng toàn hệ thống vẫn ở mức cao. Áp lực này được đánh giá sẽ rõ nét hơn tại nhóm ngân hàng TMCP quy mô vừa và nhỏ.

Sang quý II/2026, lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,4-0,5% và tiếp tục phân hóa giữa các ngân hàng.

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động được kỳ vọng duy trì ổn định sau khi đã tăng 0,3-0,6% trong tháng 12/2025 nhằm chuẩn bị thanh khoản cho giai đoạn cuối năm và năm 2026 khi Thông tư 26 hết hiệu lực. Với lợi thế nguồn tiền gửi ổn định và vị thế trên thị trường trái phiếu, áp lực thanh khoản và chi phí vốn tại nhóm này được đánh giá không quá lớn.

Ngược lại, nhóm ngân hàng tư nhân đối mặt áp lực tăng lãi suất huy động cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng, đặc biệt tại các ngân hàng phụ thuộc lớn vào tiền gửi khách hàng, cơ cấu huy động kém linh hoạt hoặc có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn tăng nhanh.

Trong khi đó, áp lực sẽ nhẹ hơn đối với các ngân hàng có tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cao, đa dạng hóa nguồn vốn tốt hoặc có khả năng huy động vốn ngoại tệ thông qua các khoản vay hợp vốn quốc tế.

Ở chiều cho vay, VCBS ước tính lãi suất cho vay bình quân có thể tăng 0,5-0,7% trong năm 2026, tiếp tục duy trì sự phân hóa. Nhóm ngân hàng quốc doanh được dự báo sẽ giảm lãi suất cho vay mới khoảng 0,2-0,3% nhằm hỗ trợ nền kinh tế theo định hướng của Chính phủ và NHNN.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tư nhân có thể điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mới từ 0,3-1%, tùy từng ngành nghề và phân khúc khách hàng.