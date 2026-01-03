Gửi tiền ngân hàng nào lãi cao nhất đầu năm 2026

Không cần số vốn lớn, người gửi tiền vẫn có thể tìm được mức lãi suất hấp dẫn ngay từ đầu năm nếu lựa chọn đúng ngân hàng và hình thức gửi.

Nhiều nhà băng nâng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn lên chạm trần 4,75%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Khảo sát biểu lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại theo hình thức trực tuyến (online) - vốn đang cho mức sinh lời cao hơn gửi tại quầy - cho thấy ở kỳ hạn gửi ngắn (3 tháng), thị trường có khoảng 12 nhà băng niêm yết mức lãi suất trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Các ngân hàng trong nhóm này gồm PGBank, OCB, VPBank, BVBank, VCBNeo, LPBank, PVCombank, MBV, Nam A Bank, VIB, Sacombank và TPBank. Phần lớn các nhà băng này cũng áp dụng mức lãi suất tương tự cho kỳ hạn tiền gửi 4 và 5 tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mặt bằng lãi suất cao hơn đáng kể. Mức cao nhất hiện nay lên tới 7,1%/năm tại PGBank. Theo sau là Vikki Bank và Bac A Bank với mức 6,5%/năm. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng niêm yết lãi suất trên 6%/năm cho kỳ hạn này như OCB, BVBank, VPBank, VCBNeo, NCB và LPBank.

Với kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 12 tháng tại nhiều ngân hàng đã vượt mốc 6%/năm. Trong đó, PGBank tiếp tục dẫn đầu với mức 7,2%/năm. Vikki Bank và OCB cùng niêm yết 6,6%/năm; Bac A Bank ở mức 6,55%/năm; VIB 6,5%/năm; NCB 6,3%/năm; BVBank, VCBNeo và LPBank 6,2%/năm; PVCombank 6,1%/năm; còn VPBank, BaoViet Bank và MBV duy trì quanh mức 6%/năm.

Đáng chú ý, các mức lãi suất trên mới chỉ là lãi suất niêm yết. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đang triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất, chủ yếu áp dụng cho hình thức tiết kiệm trực tuyến và gửi theo bậc thang. Trong đó, NCB hiện là ngân hàng có mức ưu đãi cao nhất khi cộng thêm tới 2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm online.

Cụ thể, khách hàng cá nhân gửi tiền qua ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, được hưởng lãi suất cao hơn tối đa 2%/năm so với biểu niêm yết, chương trình áp dụng đến hết ngày 31/1. Nhờ ưu đãi này, lãi suất tiết kiệm online tại NCB lên tới 8,2%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng; 8,25%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng và 8,3%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng, đều là mức lãi suất tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trên ứng dụng iziMobile thuộc một trong các nhóm khách hàng Priority, Mass, Reactive và là khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu tại nhà băng.

Bên cạnh đó, một ngân hàng số khác là Cake by VPBank cũng đang đẩy mạnh hút tiền gửi dịp đầu năm. Ngân hàng này niêm yết lãi suất cơ bản 7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, đồng thời áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang dựa trên số dư tiền gửi.

Theo đó, khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng được cộng thêm 0,8%/năm; từ 200 triệu đồng cộng thêm 0,6%; từ 100 triệu đồng cộng thêm 0,4%; và từ 20 triệu đồng cộng thêm 0,2% đối với kỳ hạn 6 tháng. Với các kỳ hạn từ 7 tháng trở lên, mức lãi suất cộng thêm dao động trong khoảng 0,2-0,6%/năm tùy theo số dư.

Điều kiện áp dụng chương trình tại Cake by VPBank bao gồm số tiền gửi tối thiểu 20 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các phương thức nhận lãi như lĩnh lãi cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Nếu ưu tiên gửi tiết kiệm tại nhóm ngân hàng có vốn nước ngoài, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam cũng là một lựa chọn đáng chú ý. Ngân hàng này vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động lên tới 7%/năm cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Kỳ hạn 9 tháng được niêm yết 6,3%/năm; 12 tháng 6,6%/năm và 13 tháng 6,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng vẫn được giữ ở mức trần 4,75%/năm.

Ngoài Hong Leong, một số ngân hàng ngoại khác như UOB, CIMB và Public Bank cũng đang áp dụng lãi suất chạm trần 4,75%/năm cho các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng.