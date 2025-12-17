Big 4 ngân hàng nhập cuộc tăng lãi suất tiết kiệm

Các nhà băng trong nhóm Big 4, gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank cùng tăng lãi suất tiết kiệm, với mức điều chỉnh 0,5% tại nhiều kỳ hạn.

Các nhà băng trong nhóm Big 4 vừa đồng loạt nâng lãi suất tiết kiệm thêm 0,5% tại nhiều kỳ hạn. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cuộc đua tăng lãi suất dịp cuối năm ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đến nay đã lan sang các ngân hàng trong nhóm quốc doanh với việc cả 4 nhà băng Big 4 đều đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới.

Sau đợt điều chỉnh này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trở lên của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng quốc doanh đã tương đương với giai đoạn 2023, trong khi lãi suất kỳ hạn ngắn vẫn thấp hơn khoảng 0,5%.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được Vietcombank, BIDV và VietinBank cập nhật, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng đã đồng loạt tăng 0,5% lên 2,1-2,4%/năm, tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng tăng 0,6% lên 3,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm.

Đáng chú ý, 3 ngân hàng này cũng nâng lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng lên 5,3%/năm - ngang bằng với lãi suất do Agribank niêm yết, cũng là mức cao nhất trong nhóm quốc doanh.

Với khách hàng gửi tiền tại quầy, Agribank nâng lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm. Tại kỳ hạn 3-5 tháng, Ngân hàng Nông nghiệp tăng từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm và điều chỉnh từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm ở kỳ hạn 6-9 tháng. Còn kỳ hạn 12 tháng có lãi suất tiết kiệm ở mức 5,2%/năm, tức tăng thêm 0,5% so với trước đó.

Trên kênh online, đa phần lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng tại 4 nhà băng này đều cao hơn so với khi gửi tại quầy. Song, mức lãi suất 12 tháng trở đi lại thấp hơn, dao động trong khoảng 4,7-5,3%/năm.

Đáng chú ý, đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên của nhóm ngân hàng quốc doanh sau hơn 1 năm dìm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở mức thấp nhất thị trường.

Việc Big 4 ngân hàng tăng lãi suất diễn ra trong bối cảnh cuộc đua huy động vốn cuối năm của ngành ngân hàng ngày càng "nóng". Kể từ tháng 10, một loạt ngân hàng thương mại tư nhân cỡ nhỏ đã rục rịch tăng lãi suất, trước khi hàng loạt ngân hàng thương mại tư nhân cỡ lớn tham gia từ đầu tháng 11.

Mới đây, theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được PVCombank cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng đã được nâng lên 4,75%/năm, cũng là mức kịch trần mà Ngân hàng Nhà nước cho phép với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng.

So với biểu lãi suất trước đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại nhà băng này đã tăng tới 0,8%, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7%, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,65%, kỳ hạn 4 tháng tăng 0,55% và kỳ hạn 5 tháng tăng 0,45%.

Riêng giai đoạn cuối tháng 11 và đầu tháng 12, BVBank cũng đã tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến 0,05-0,3%/năm ở hầu hết kỳ hạn; VietinBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm 0,4-0,6%/năm, áp dụng với các kỳ hạn ngắn; MB tăng lãi suất 0,35-0,6%/năm...