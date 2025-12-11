Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lãi suất tiết kiệm ngắn hạn lên kịch trần tại nhiều ngân hàng

  • Thứ năm, 11/12/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Áp lực thanh khoản mùa cao điểm cuối năm khiến nhiều ngân hàng đồng loạt đẩy lãi suất huy động dưới 6 tháng lên mức kịch trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nhiều ngân hàng thương mại nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn lên kịch trần quy định ở 4,75%/năm. Ảnh: Việt Linh.

Bước sang tháng 12, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nâng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng) lên mức kịch trần 4,75%/năm theo quy định của NHNN, nối dài làn sóng tăng lãi huy động kéo dài từ tháng 9, trong bối cảnh áp lực thanh khoản hệ thống ngày càng gia tăng vào cuối năm.

Trong nhóm các nhà băng vừa điều chỉnh lãi suất gửi tiết kiệm, OCB gây chú ý khi chấp nhận cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên với kỳ hạn 2-5 tháng được hưởng mức lãi suất 4,75%/năm.

Sacombank cũng chính thức áp dụng biểu lãi suất mới cho khách hàng cá nhân, đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng chạm trần 4,75%/năm; kỳ hạn 1 tháng tăng lên 4,6%/năm và kỳ hạn 2 tháng lên 4,7%/năm.

BVBank từ đầu tháng 12 cũng công bố biểu lãi suất điều chỉnh mới, trong đó kỳ hạn 92-183 ngày (3-6 tháng) tăng lên 4,7%/năm, áp dụng với khoản gửi từ 1 đến dưới 100 triệu đồng; còn với khoản gửi từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất được áp dụng ở mức trần 4,75%/năm.

NCB từ ngày 8/12 cũng đã nâng lãi suất tiền gửi dưới hình thức trực tuyến tại kỳ hạn 5 tháng lên 4,75%/năm.

Trước đó, từ giữa đến cuối tháng 11, nhiều ngân hàng như VIB, NamABank, ABBank, MBV hay CIMB đã áp dụng mức trần 4,75%/năm cho kỳ hạn dưới 6 tháng.

Song song với việc tăng lãi suất, các nhà băng còn tung ra loạt chương trình khuyến mãi, cộng lãi suất hoặc tặng tiền mặt, quà tặng để hút dòng vốn tiết kiệm dịp cuối năm.

Về cơ sở điều hành, ngày 1/11/2024, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định 2411/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND theo Thông tư 48/2024/TT-NHNN. Trong đó, mức trần đối với kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.

Tại họp báo Chính phủ tháng 11, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết tính đến ngày 27/11, tín dụng nền kinh tế đạt hơn 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024; trong đó khoảng 70% chảy vào khu vực dịch vụ, 24% vào công nghiệp - xây dựng và 6% vào nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc cạnh tranh lãi suất trở lại không chỉ phản ánh áp lực thanh khoản trong mùa cao điểm tín dụng, mà còn cho thấy sự dịch chuyển dòng tiền rõ rệt vào hệ thống ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất của NHNN, đến cuối tháng 9, tiền gửi dân cư đã vượt 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm, lập đỉnh mới. Trước đó, báo cáo tài chính quý III/2025 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy tổng tiền gửi khách hàng đã đạt 12,27 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,13 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương đương tốc độ tăng trưởng 10%.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá hệ thống ngân hàng đã bước vào cao điểm giải ngân. Tuy nhiên, khác với thông lệ các năm trước, NHNN chưa nới hạn mức tăng trưởng tín dụng trong tháng 10-11, khiến tỷ lệ dư nợ trên cho vay của nhiều ngân hàng lớn đã tiệm cận ngưỡng 85%. Khi "room" hạn chế và nhu cầu tín dụng vẫn tăng, ngân hàng buộc phải củng cố nguồn vốn rẻ từ dân cư.

Vì vậy, VDSC nhận thấy mặt bằng lãi suất nhiều khả năng còn duy trì trạng thái cao trong phần còn lại của quý IV. Các ngân hàng có nền tảng huy động mạnh sẽ có lợi thế cạnh tranh, trong khi các ngân hàng quy mô nhỏ buộc phải chấp nhận trả lãi suất cao hơn để giữ dòng tiền.

Hồng Nhung

