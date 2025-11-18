Xuất hiện lãi suất tiết kiệm gần 7%/năm

Lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đồng loạt đi lên từ đầu quý IV. Khảo sát cho thấy mức lãi suất tiết kiệm tại một số nhà băng đã lên mức gần 7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dồn dập tăng tại các ngân hàng vốn nhỏ. Ảnh: Chí Hùng.

Thị trường tiền gửi tiết kiệm bước vào cao điểm cuối năm với diễn biến "nóng" hơn dự báo. Từ đầu quý IV, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã đồng loạt đi lên. Khảo sát cho thấy mức lãi suất tiết kiệm tại một số nhà băng đã áp sát ngưỡng 7%/năm, mức cao hiếm thấy trong cả năm qua.

Dồn dập tăng lãi tiết kiệm

Từ tháng 10, thị trường đã ghi nhận 10 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, áp dụng với khách hàng cá nhân, và không có nhà băng nào điều chỉnh giảm.

Bước sang tháng 11, xu hướng tăng tiếp tục lan rộng khi thêm khoảng 14 ngân hàng nâng lãi suất huy động, trong đó bao gồm nhiều ngân hàng thương mại quy mô lớn như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, Baoviet Bank, PVCombank, LPBank, Cake by VPBank, KienlongBank và MBV.

Đáng chú ý, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động thêm một lần nữa. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi cao nhất của ngân hàng này đạt 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng khi gửi tại quầy.

Ở các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng, người gửi nhận mức lãi suất 4,1-4,3%/năm; kỳ hạn 6 tháng nhận 5,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,55%/năm; các kỳ hạn 13-48 tháng được niêm yết ở mức 5,75-6%/năm. Nếu gửi tiền online, khách hàng sẽ được cộng thêm 0,2 điểm % lãi suất so với gửi tại quầy.

BacABank đến nay cũng đã 3 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 10 và mới đây nâng tiếp lên mức cao nhất 6,7%/năm. Theo biểu lãi suất mới, áp dụng với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng , kỳ hạn 1-5 tháng được ngân hàng này tăng 0,15% lên 4,55%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng mạnh 0,4% lên 6,2-6,25%/năm, mức cao nhất thị trường hiện nay.

Ở các kỳ hạn dài, BacABank tăng thêm 0,3% lãi suất, với kỳ hạn 12 tháng tăng lên 6,3%/năm; 13-15 tháng ở mức 6,4%/năm; và kỳ hạn 18-36 tháng nhận 6,5%/năm.

Nếu gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất sẽ được đẩy lên mức kịch trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4-6,45%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng nhận lãi 6,5-6,6%/năm. Lãi suất cao nhất người gửi tiền có thể nhận từ BacABank hiện đạt 6,7%/năm cho kỳ hạn gửi 18-36 tháng, cũng là mức cao nhất thị trường.

Ngân hàng số Vikki Bank vừa qua cũng tăng mạnh biểu lãi suất huy động trực tuyến với kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,7%/năm (+0,15-0,3%); kỳ hạn 6 tháng đạt 6,1%/năm (+0,2%); kỳ hạn 12-13 tháng lên 6,3-6,4%/năm (+0,1%).

Ngoài tăng lãi suất, các ngân hàng còn tung thêm khuyến mãi để hút dòng tiền gửi của khách hàng cá nhân dịp cuối năm. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng MBV (ngân hàng con của MB) cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất kịch trần với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn 3-5 tháng ở 4,75%/năm (+0,35%). Trong khi đó, lãi suất gửi online kỳ hạn 1-2 tháng cũng tăng mạnh 0,5% lên 4,6-4,7%/năm, cao nhất thị trường hiện nay. Các kỳ hạn 6-11 tháng được điều chỉnh tăng 0,1-0,2% lên 5,7%/năm; các kỳ hạn 12-36 tháng lên 6%/năm.

Tặng thêm lãi suất, tặng và vàng để hút khách gửi tiền

Không chỉ đua tăng lãi suất, các ngân hàng còn tung thêm hàng loạt ưu đãi để hút dòng tiền gửi của khách hàng cá nhân cuối năm. Trong đó Vikki Bank cho biết cộng thêm 0,2% lãi suất cho khách gửi tiết kiệm trong tháng 11, riêng khách thuộc lực lượng vũ trang được cộng thêm đến 0,4%/năm, đưa mức lãi suất cao nhất tại đây lên tới 6,6%/năm.

Ngân hàng còn triển khai chương trình quay số mỗi 20 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm, khách hàng có cơ hội trúng 1 chỉ vàng mỗi ngày và giải đặc biệt đến 10 lượng vàng.

MBV cũng kích cầu gửi tiền khi cam kết cộng thêm tới 0,7% lãi suất cho một số khoản tiền gửi, đưa mức lãi suất cao nhất có thể lên 6,7%/năm, thay vì mức niêm yết 6%.

BVBank - một trong những nhà băng tăng lãi suất sớm nhất - đang tung chương trình “10 ngày vàng” trong giai đoạn 14-24/11. Khách hàng gửi tiết kiệm sẽ được cộng thêm tới 1,3%/năm lãi suất, đưa lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên 4,75%/năm, 6 tháng lên 6,6%/năm, 12 tháng lên 6,8%/năm và kỳ hạn 15 tháng đạt mức cao nhất 6,9%/năm.

Với ưu đãi này, BVBank hiện là ngân hàng có mức lãi suất nổi bật nhất cho các kỳ hạn 1, 6, 12 và 15 tháng.