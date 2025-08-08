Hơn 47 lượng vàng đến tay khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank

HDBank trao tổng giải thưởng trị giá tương đương hơn 47 lượng vàng đến tay 16 khách hàng trong chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm “Rước lộc vàng 1 ký - phú quý cả năm”.

Diễn ra từ 10/1 đến 3/4, “Rước lộc vàng 1 ký - phú quý cả năm” là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, có quy mô lớn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) dịp đầu năm. Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc gửi online qua ứng dụng HDBank, khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số trúng vàng và hàng nghìn phần quà gia dụng.

Giải đặc biệt trị giá 1 ký vàng SJC được HDBank trao đến khách hàng Nguyễn Thanh Lộc (TP.HCM).

Với cơ cấu giải thưởng giá trị cao (1 giải đặc biệt là 1 ký vàng​; 1 giải nhất là 6 lượng vàng; 2 giải nhì với 3 lượng vàng/giải; 5 giải ba với 1 lượng vàng​/giải; 7 giải khuyến khích với 5 chỉ vàng/giải), chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng ngay khi vừa ra mắt.

Sau lễ quay số công khai, ngân hàng hoàn tất trao thưởng đến 16 khách hàng may mắn. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười của khách hàng và gia đình đã tạo ra bầu không khí vui vẻ tại các phòng giao dịch của HDBank trên cả nước.

Các khách hàng tham gia quay số lồng cầu để tìm ra chủ nhân của giải thưởng.

Hơn cả chương trình ưu đãi với giải thưởng giá trị cao, chương trình là lời tri ân sâu sắc, thể hiện cam kết mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng mà HDBank luôn theo đuổi xuyên suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website của HDBank. Độc giả có thể truy cập website https://hdbank.com.vn/ hoặc liên hệ hotline 19006060 để được tư vấn về sản phẩm dịch vụ.